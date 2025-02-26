Работа, опубликована в Journal of Immunology, показала, что иммунная система имеет высокую чувствительность к качеству сна. Исследователи утверждают, что длительный недосып может провоцировать хронические воспалительные процессы и повышать риск развития различных заболеваний, передает 24 Канал.

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Новое исследование иммунитета

Моноциты, которые являются клетками иммунной системы, играют ключевую роль в обеспечении врожденной защиты организма. Это первая линия иммунного ответа, которая быстро реагирует на патогены и запускает защитные процессы. Моноциты делятся на три типа: классические, промежуточные и неклассические. Последние патрулируют организм, реагируя на сигналы воспаления и регулируя иммунные реакции.

Группа ученых из Института диабета Дасмана, расположенного в Кувейте, провела исследование, в рамках которого был проанализирован режим сна 237 здоровых взрослых с различными показателями индекса массы тела. Также у них взяли образцы крови для анализа уровня моноцитов и маркеров воспаления. О результатах сообщает Американская ассоциация иммунологов.

Недостаток сна нарушает работу иммунной системы

Согласно выводам, у людей с ожирением качество сна значительно ниже, а уровень хронического воспаления выше по сравнению с участниками с нормальным весом. Кроме того, у людей с ожирением был обнаружен повышенный уровень неклассических моноцитов. Интересно, что после лишения сна профиль моноцитов у испытуемых становился подобным тому, что наблюдается у людей с ожирением.

Наши результаты подчеркивают важную проблему общественного здоровья. Современные технологии, увеличение времени, проведенного перед экранами, и изменения в социальных нормах все больше нарушают регулярность сна. Такие нарушения имеют серьезное влияние на иммунное здоровье и общее самочувствие человека,

– отметила доктор Фатима Аль-Рашед, которая возглавляла исследование.