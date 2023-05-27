Нужно ли мыть яйца перед употреблением: нюансы, которые вы могли не знать
Источник:Yahoo
Куры несут яйца с естественным покрытием на скорлупе, которое называется "кутикулой". Следовательно, многие считают, что яйца обязательно надо мыть.
В то же время, Министерство сельского хозяйства США и эксперты считают ровно наоборот. На самом деле яйца перед употреблением не следует мыть.
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В ведомстве объяснили это тем, что куры несут яйца с естественным покрытием на скорлупе, называемой "кутикулой". Это действует как первая линия защиты от любых бактерий или воздуха, что может ускорить порчу продукта.
Часть процесса коммерческой санитарии включает в себя пастеризацию. Это означает, что яйца были быстро нагреты и выдержаны при высокой температуре, чтобы уничтожить любые потенциальные бактерии, и если ваши яйца свежие, охлажденные, а скорлупа невредима, риск безопасности пищевых продуктов минимален,
– говорится в сообщении.