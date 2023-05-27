Чи треба мити яйця переди вживанням: нюанси, які ви могли не знати

Кури несуть яйця з природним покриттям на шкаралупі, яке називається "кутикулою". Відтак, багато людей вважають, що яйця обов'язково треба мити.

Водночас Міністерство сільського господарства США та експерти вважають рівно навпаки. Насправді яйця перед вживанням не варто мити.

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У відомстві пояснили це тим, що кури несуть яйця з природним покриттям на шкаралупі, яке називається "кутикулою". Це діє як перша лінія захисту від будь-яких бактерій або повітря, що може прискорити псування продукту.

Частина процесу комерційної санітарії включає пастеризацію. Це означає, що яйця були швидко нагріті та витримані за високої температури, щоб знищити будь-які потенційні бактерії, тож якщо ваші яйця свіжі, охолоджені, а шкаралупа неушкоджена, ризик безпечності харчових продуктів мінімальний,

– йдеться у повідомленні.

Втім, якщо яйця фермерські, не очищені та не пройшли пастеризацію, то можна скористатися вологим рушником. Рекомендують мити яйця у воді від 90 до 120 градусів,