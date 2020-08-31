Сегодняшние реалии меняют жизнь. Так и в школах с 1 сентября из-за коронавируса будут нововведения. Несмотря на это не стоит забывать, что для организма ребенка необходимо качественное и адекватное питание.

Начинается новый учебный год с новыми правилами и требованиями из-за пандемии коронавируса. В этом году для школьников будет большое испытание, ведь нужно соблюдать определенные ограничения, а у преподавателей и родителей появляется новая ответственность. О том, как будут питаться дети и какие продукты давать ребенку в школу – читайте в материале 24 канала.

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Как будут питаться дети во время карантина

Социальная дистанция не только в классах, но и в столовых школы. Между столами должно обязательно быть не менее 1,5 метра, а за одним столом должны сидеть не более 4 учеников.

Работники столовой должны работать в защитных масках и одноразовых перчатках.

Работники столовой, которые контактируют со школьниками и учителями, должны использовать защитные очки или щитки.

Администрация школы составить расписание питания для разных классов, чтобы не было скопления в помещении.

Правила работы образовательных учреждений / инфографика 24 канала

Какие продукты необходимы для ребенка

Завтрак должен быть обязательным

Бутерброд и чай не подходят для завтрака, ведь он должен давать сытость минимум на 2,5 – 3 часа.

Поэтому нужно подобрать правильный завтрак, который даст энергию на целый день.

Правильный завтрак – залог удачного дня / Фото: skachatkartinki.net

Перекус для школы

Из-за пандемии в школах будут нововведения и администрация школьных заведений должна составить расписание питания. Поэтому родители смогут рассчитать количество перекусов для ребенка. А также сделать перекус сбалансированным.

Для перекусов хорошо подойдет ланчбокс. Можно в него положить нарезанные овощи, фрукты, полезный хлеб с сыром или запеченным мясом, можно все это завернуть в лаваш. И здесь необходимо обязательно учитывать предпочтения ребенка. Если делать перекус на "свой вкус", то есть большая вероятность, что нетронутая еда вернется домой.

Перед тем, как давать перекус в школу, уточните все правила с классным руководителем – вероятно, из-за пандемии будут определенные уточнения.

Вода с собой – обязательно

В школах есть питьевые фонтаны, но из-за пандемии они будут выключены. Поэтому ребенку обязательно нужно давать с собой воду.

Воду можно заменить на несладкий компот, травяной чай или напиток по вкусу. Сводите к минимуму или исключайте напитки с добавлением сахара.

Вода – важный элемент для нормального функционирования ребенка в школе / Фото: maharishi.co.uk

Недостаток воды приводит к большей утомляемости, трудностям в усвоении материала, к плохой успеваемости.

Фрукты и овощи для детей

Также особенно важно употреблять фрукты и овощи в подростковом возрасте. Это положительно влияет на здоровье школьника, дает возможность повысить прием основных микроэлементов, включая железо, кальций и витамины C, B и D и клетчатки. Рекомендовано употреблять пять порций (более 400 грамм) фруктов и овощей в день. Хотя очень часто подростки употребляют гораздо меньше.

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Важные правила

Помните, что питание детей должно быть полноценным и покрывать все энергетические затраты организма. И еще нужно учитывать, что дети растут, а на это тоже нужна энергия. Поэтому обязательно 4 полноценных приема пищи и один перекус.

Питание должно быть регулярным. Если между приемами пищи проходит много времени, это отражается на состоянии системы пищеварения: способствует развитию гастрита, колита, дискинезии желчевыводящих путей. Ведь мы понимаем, что это основная система организма, которая отвечает за усвоение всего полезного.

А дети, которые плохо едят в школе, потом много еды съедают во второй половине дня или ближе к вечеру, имеют риски набрать лишний вес. Это действует на работу эндокринной системы, приводит к осложнениям – ожирению, диабету.

Ожирение приводит к куче ненужных проблем / Фото: pinterest

На пищевые привычки детей влияют и другие факторы: возможности широкого доступа к цифровому миру (компьютерные игры, интернет, социальные сети), также влияние на привычки оказывают сверстники.