В Украине фиксируют случаи нового штамма коронавируса FLiRT: что известно о его заразности

В Украине зафиксировали случаи нового субварианта коронавируса Omicron FLiRT. Этот вариант подтвержден лабораторно у трех пациентов.

В Минздраве рассказали, эффективны ли текущие вакцины и бустеры против этого нового вида.

Смотрите также Как отличить коронавирус от летней простуды: какие симптомы характерны

Случаи субварианта FLiRT обнаружили:

2 в Киеве;

1 в Ивано-Франковской области.

Уточняют, что заболели две женщины и мужчина старше 60 лет.

Что известно FLiRT

Новый штамм происходит от варианта Omicron, он возник в результате мутаций в белке-шипе. Вирус лучше связывается с клетками и избегает иммунного ответа.

Это означает, что новый штамм легче поражает ослабленный иммунитет, в связи с чем заболеть могут и вакцинированные. В то же время приобретенный иммунитет снижает риски осложнений во время болезни,

– отметили в Минздраве.

Является ли опасным

Отмечают, что ВОЗ пока не предоставляет оценки относительно опасности FLiRT, однако отмечает, что он требует мониторинга на уровне каждой страны.

. По данным Минздрава, имеющиеся исследования показывают, что текущие вакцины, в частности бустеры,, хотя иновым штаммом.