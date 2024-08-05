В Украине фиксируют случаи нового штамма коронавируса FLiRT: что известно о его заразности
Источник:МИНЗДРАВ
В Украине зафиксировали случаи нового субварианта коронавируса Omicron FLiRT. Этот вариант подтвержден лабораторно у трех пациентов.
В Минздраве рассказали, эффективны ли текущие вакцины и бустеры против этого нового вида.
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Случаи субварианта FLiRT обнаружили:
- 2 в Киеве;
- 1 в Ивано-Франковской области.
Уточняют, что заболели две женщины и мужчина старше 60 лет.
Что известно FLiRT
Новый штамм происходит от варианта Omicron, он возник в результате мутаций в белке-шипе. Вирус лучше связывается с клетками и избегает иммунного ответа.
Это означает, что новый штамм легче поражает ослабленный иммунитет, в связи с чем заболеть могут и вакцинированные. В то же время приобретенный иммунитет снижает риски осложнений во время болезни,
– отметили в Минздраве.
Является ли опасным
Отмечают, что ВОЗ пока не предоставляет оценки относительно опасности FLiRT, однако отмечает, что он требует мониторинга на уровне каждой страны.