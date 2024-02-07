Проблема депрессии

За последние поколения количество заболеваний тяжелой депрессией повысилось во всем мире. В период с 2013 по 2016 годы уровень заболеваемости вырос на 33%, причем наибольшее увеличение произошло среди молодежи. В связи с этим использование антидепрессантов стало более распространенным, хотя современные лекарства имеют ограниченные возможности в лечении этого заболевания.

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Депрессия негативно сказывается на демографической ситуации (люди не хотят заводить семьи), экономике (люди не желают работать), научных открытиях (отсутствие амбиций, мотивации и целей) и криминальной ситуации (увеличивается количество преступлений на фоне психических расстройств и самоубийств). Все эти факторы подчеркивают необходимость поиска и применения новых методов лечения депрессии.

Новое исследование депрессии

Ученые из Университета Калифорнии в Сан-Франциско (США) провели исследование, чтобы ответить на этот вопрос. Исследователи проанализировали данные 21 064 участников из 106 стран, которые носили термометры для измерения температуры тела, сообщали о своих ощущениях и делали записи о симптомах депрессии. Средний возраст участников был 46 лет.

Исследование показало, что высокая температура тела, которые участники сообщали самостоятельно или которые были измерены с помощью термометров во время бодрствования, были связаны с более высоким уровнем симптомов депрессии. Ученые также установили, что люди, у которых температура менялась меньше в течение дня, склонны к более высокому уровню депрессии, хотя эта тенденция не была статистически значима.

Повышение температура тела влияет на депрессию

В соответствии с этими результатами, ученые считают, что изменения в температуре тела могут играть важную роль в развитии депрессии. Таким образом, использование гидромассажных ванн или саун может быть полезным в лечении депрессии, поскольку они могут вызвать процесс самоохлаждения организма через потоотделение.

"Интересно, что нагрев тела может привести к длительному снижению температуры тела, что даже эффективнее, чем использование ледяной ванны", – сказала Эшли Мейсон, главный автор исследования.

Хотя итоговые выводы еще трудно сделать, однако уже сейчас можно сказать, что посещение сауны является полезным для здоровья. Даже простое расслабление мышц и улучшение оттока лимфы могут принести положительный эффект для нервной системы.