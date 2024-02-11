Обернули рак против него же: новый метод обезвреживания опухолей

Поиски новой терапии рака необходимы и важны, ведь доступная сейчас иммунотерапия - это сложный и не всегда успешный процесс.

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Северо-западной медицины сделали новое открытие в этой области. Вероятно, они нашли способ, который будет эффективнее, чем привычная иммунотерапия.

Смотрите также Как ухаживать за кожей во время химиотерапии

Недостатки иммунотерапии

Дело в том, что иммунотерапия действует не только на раковые клетки, но и на здоровые ткани и системы организма. Собственно, это и приводит к негативным побочным эффектам, в то время как новый метод иммунотерапии действует только против рака крови и костного мозга может уничтожить большие опухоли кожи, легких и желудка у мышей, не затрагивая при этом здоровые клетки.

Чтобы достичь этих результатов, ученые долго исследовали мутации в злокачественных Т-клетках, которые вызывают лимфому. Они изучали мутации, которые предоставили мощной эффективности новосозданным Т-клеткам.

Что сделали ученые

Команда вставила ген этой уникальной мутации в нормальные человеческие Т-клетки, и это сделало их более чем в 100 раз более эффективными в уничтожении раковых клеток.

Ученые увидели, что Т-клетки боролись с опухолями много месяцев, но при этом не провоцируя никаких токсических реакций.

Перспектива открытия

Ученые уже начали работу над этапом тестирования с участием людей. Таким образом, они буквально использовали рак против него.

Согласно прогнозам, которые опубликованы в журнале Nature Reviews Clinical Oncology, за последние десятилетия в мире возросла заболеваемость раком молочной железы, толстой кишки, эндометрия, пищевода, внепеченочных желчных путей, желчного пузыря и тому подобное.

Поэтому новая терапия может спасти тысячи жизней.