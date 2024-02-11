Обернули рак проти нього ж: новий метод знешкодження пухлин

Пошуки нової терапії раку необхідні і важливі, адже доступна наразі імунотерапія – це складний і не завжди успішний процес.

Вчені Каліфорнійського університету в Сан-Франциско та Північно-західної медицини зробили нове відкриття у цій галузі. Імовірно, вони знайшли спосіб, який буде ефективніший, ніж звична імунотерапія.

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Недоліки імунотерапії

Річ у тім, що імунотерапія діє не тільки на ракові клітини, але і на здорові тканини та системи організму. Власне, це і призводить до негативних побічних ефектів, у той час як новий метод імунотерапії діє лише проти раку крові та кісткового мозку може знищити великі пухлини шкіри, легень та шлунка у мишей, не зачіпаючи при цьому здорові клітини.

Аби досягти цих результатів, учені довго досліджували мутації в злоякісних Т-клітинах, які спричиняють лімфому. Вони вивчали мутації, які надали потужної ефективності новоствореним Т-клітинам.

Що зробили вчені

Команда вставила ген цієї унікальної мутації в нормальні людські Т-клітини, і це зробило їх більш ніж у 100 разів ефективнішими у знищенні ракових клітин.

Вчені побачили, що Т-клітини боролись з пухлинами багато місяців, але при цьому не провокуючи жодних токсичних реакцій.

Перспектива відкриття

Учені уже розпочали роботу над етапом тестування за участі людей. Таким чином, вони буквально використали рак проти нього.

Згідно з прогнозами, які опубліковані в журналі Nature Reviews Clinical Oncology, за останні десятиліття у світі зросла захворюваність на рак молочної залози, товстої кишки, ендометрію, стравоходу, позапечінкових жовчних шляхів, жовчного міхура тощо.

А тому нова терапія може врятувати тисячі життів.