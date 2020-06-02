Предыдущие анализы генома вируса давали неоднозначные результаты. Одни исследователи называли источником возникновения вируса местную популяцию летучих мышей, другие указывали на панголинов, которыми торговали на рынках диких животных. Третьи обвиняли ученых, допустивших "утечку" вируса из биолабораторий Китая. Теперь исследователи из США доказали, что правда в рекомбинации.

Труд американских ученых опубликовал журнал Science Advances, пишет Ars Technica. Исследование объясняет происхождение вируса SARS-CoV-2.

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Что такое рекомбинация

Рекомбинация – природный генетический процесс в клетках. Две молекулы ДНК, обладающие сходством, могут обмениваться частями. В результате возникает гибрид. А если в клетку успели проникнуть больше чем один вид вируса, они могут рекомбинировать.

Из чего состоит коронавирус нового типа

Геном коронавируса состоит из одной длинной молекулы РНК, но и она способна к рекомбинации. Фермент, который копирует геном РНК, может давать сбой и создавать частичную копию одной молекулы с элементами другой, к которой присоединился. При этом вторая молекула не обязательно будет идентичной, она просто должна быть достаточно похожей. В результате этот процесс позволяет рекомбинировать относительно дальние с точки зрения эволюции вирусы.

Рекомбинация вируса летучих мышей и других животных

Ученые собрали коллекцию из 43 различных видов коронавируса, взятых у разных видов животных и человека. Базовый анализ генома подтвердил, что SARS-CoV-2 ближе всего к вирусам летучих мышей. Но разные участки РНК вируса похожи на вирусы этих животных. Что вполне соответствует результату действия рекомбинации.

Также ученые обнаружили одно исключение: белки-короны на поверхности вируса идентичны версии вируса панголинов. К такому же выводу пришли и другие исследователи.

Важно! То есть, SARS-CoV-2 имеет среди предков и несколько вирусов летучих мышей, и вирус панголинов.

Другое важное открытие ученых

Ученые сделали еще одно важное открытие – они нашли зону, изменение которой приводит к нарушению важных функций вируса.

Оказалось, их несколько, но наиболее чувствительная расположена в белках короны, которые достались вирусу от панголинов. Если воздействовать на нее препаратом, можно лишить SARS-CoV-2 возможности заражать человеческие клетки.