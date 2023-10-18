Оргазм доставляет удовольствие и сопровождается выделением гормонов, которые могут улучшить настроение, снизить стресс и даже способствовать лучшему засыпанию.

Читайте также Из-за частой мастурбации возникают проблемы с эрекцией – правда или миф

Мифы о женском оргазме

Что касается женского оргазма, существует много мифов и недоразумений. К примеру, некоторые люди утверждают, что существует вагинальный оргазм, но на самом деле женщинам для достижения оргазма нужна стимуляция клитора. Это может происходить во время полового акта, но часто требует дополнительной стимуляции руками или другими средствами.

Что касается мифа о носках и оргазме, история, связана с исследованием в 2005 году. Однако ученые отметили, что эффект был связан с тем, что носки помогли участникам чувствовать себя комфортнее и тепло, способствовало достижению оргазма. Само ношение носков, конечно, не является гарантией оргазма, и эффекты этого исследования требуют дальнейших исследований и подтверждений.

Как носки могут влиять на оргазм

Мнения пользователей Reddit подчеркивают, что вопрос ношения носков во время секса может зависеть от личных предпочтений и комфорта. Для некоторых людей носки могут вызвать негативные ассоциации или считаться несексуальными, тогда как для других они могут являться источником комфорта и уверенности.

Важно помнить, что сексуальный опыт зависит от индивидуальных предпочтений, поэтому важно открыто обсуждать эти вопросы с партнером для обеспечения приятного сексуального взаимодействия.

В общем выводы таковы: кому-то носки могут помочь расслабиться во время секса и получить оргазм, кому-то нет. Не доказано и не опровергнуто, и работает это скорее на уровне психологии, чем физиологии.