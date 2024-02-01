Чаще всего следы выделений на белье или туалетной бумаге – не повод для тревоги или стыда, а лишь признак того, что влагалище способно самоочищаться.

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Что считается нормальными выделениями

Нормальные выделения из влагалища:

не имеют резкого или неприятного запаха;

прозрачные или беловатые;

могут быть как жидкие, так и густые.

В основном нормальные выделения возникают из-за жизнедеятельности лактобактерий, которые должны доминировать во влагалище. Однако условно-патогенная флора, живущая во влагалище, также может внести свой вклад в характер и количество выделений.

Выделения нужны для защиты органов малого таза от проникновения инфекций и для увлажнения слизистой оболочки влагалища. Они обычно начинают выделяться с наступлением полового созревания, поскольку женский половой гормон эстроген стимулирует рост лактобактерий.

Выделения также частично связаны с увлажнением влагалища в моменты сексуального возбуждения. Натуральная смазка состоит не из секрета влагалищных желез, а из плазмы крови, проникшей из сосудов в стенке влагалища. Поэтому она обычно жидкая и прозрачная.

Как обнаружить, что выделения не нормальные

По цвету. Желтые, серые или зеленые выделения из влагалища могут быть признаком бактериальной инфекции или инфекции, передающейся половым путем. Также вас должны насторожить коричневые или красные выделения, которые не связаны с периодом менструации.

По консистенции. Пенистые и творожистые выделения, сопровождающиеся зудом и изменением цвета, также сигнализируют о гинекологических проблемах.

По запаху. Нормальные выделения из влагалища могут иметь запах, но если они пахнут резко и неприятно, например, тухлой рыбой, это признак заболевания.

По количеству. Тревожным признаком являются внезапные и сильные колебания объема выделений – если их становится намного больше или меньше, чем обычно.