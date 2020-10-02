Во время взятия мазков для ПЦР-теста, медики случайно пробили женщине мозговую оболочку. Из носа пациентки начала вытекать спинномозговая жидкость.

Так, после мазка женщина заметила, что из носа выделяется прозрачная жидкость. Со временем у нее появились головная боль, рвота, скованность шеи и отвращение к свету. Это первый подобный случай с начала пандемии коронавируса, который описан в журнале JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery, сообщает MedicalXpress.

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Важно понимать, что риск назальных тестов очень низок. Дело в том, что у женщины было редкое состояние, которое медики не учли во время взятия пробы. Пациентку раньше годами лечили от внутричерепной гипертензии. То есть давление ликвора (спинномозговой жидкости, питающей мозг) было слишком высоким. В процессе лечения часть жидкости слили шунтом, благодаря чему ее проблема решилась.

Но это привело к тому, что у женщины развился дефект основания черепа. Слизистая оболочка мозга начала выступать в нос, где стала чувствительной к разрыву.

Это долго оставалось незамеченным, пока другие врачи не проверили старые сканы. В июле пациентке провели операцию с целью устранения дефекта. С тех пор она полностью выздоровела.

Накануне женщине уже делали мазок для другой процедуры на той же стороне и никаких проблем не возникало. Поэтому врачи подозревают, что во время второго мазка медики использовали несколько худшую технику и взяли высоковато.

Большинство протоколов тестирования требуют от клиницистов прослеживать дно носа, которое лежит над полостью рта, а не направлять тампон вверх. А если же делать это, то с большой осторожностью.

Это подчеркивает необходимость адекватной подготовки тех, кто проводит тест и важность бдительности после проведения теста,

– добавил специалист по ушам, носу и горлу Деннис Краус из больницы Ленокс Хилл в Нью-Йорке.

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