Результаты клинического испытания опубликовали в научном журнале BMJ Supportive & Palliative Car, эти данные вызвали большой резонанс и вот почему.

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Суть исследования

Ученые сосредоточились на изучении действия ароматерапии перечной мятой на пациентах, перенесших операцию на открытом сердце. Отмечают, что по факту этот вид оперативного вмешательства травматический и требует механической поддержки дыхания.

А послеоперационный период сложный, часто пациенты страдают сильной болью, стрессом и бессонницей.

Дело в том, что эти факторы – и сама боль, и лекарства, которые его успокаивают, могут увеличивать время нахождения пациента на ИВЛ, и увеличить послеоперационные осложнения.

Ученые решили изучить природные средства, которые могли бы помочь пациентам, ведь это более безопасный вариант сильных препаратов, или же эти природные средства могут быть дополнительными и повысить эффективность обезболивающих.

Применение эфирного масла перечной мяты

Ученые выбрали эфирное масло перечной мяты для исследования именно потому, что оно широко используется в паллиативной помощи как средство, известное седативное действие.

В клиническом испытании приняли участие 59 взрослых пациентов, перенесших операцию на открытом сердце:

30 человек были в группе ароматерапии;

и 29 – в контрольной группе.

Все участники были ориентировочно того же возраста, веса, перенесли одинаковый вид хирургического вмешательства, провели одинаковое количество времени под общим наркозом, получали одинаковое количество обезболивающего и провели одинаковое время под ИВЛ.

За 30 минут до удаления дыхательной трубки половине пациентов применяли ароматерапию 0,1 мл 10% эфирного масла перечной мяты, а затем 3 раза в день через небулайзер добавляли аналогичную процедуру,

– говорится в исследовании.

Важно ! Через 2 дня оценка интенсивности боли в группе ароматерапии была почти вдвое меньше, чем в группе сравнения, что является статистически значимой разницей.

Результаты исследования

Те пациенты, которые были в группе применения ароматерапии маслом перечной мяты, нуждались меньше лекарства для облегчения боли, чем пациенты из контрольной группы. Кроме того, у всех участников первой группы улучшился сон.

Вероятно, болеутоляющие свойства обладают компонентами мятного масла: карвон, лимонен и ментол.

Один из авторов исследования Махлы Магами считает, что команда добилась хороших результатов и растительный продукт можно безопасно использовать в качестве дополнительного лечения для облегчения боли и комфорта пациентов после операции на сердце.