В Харьковской области годовалый мальчик наступил на провод и едва не лишился жизни. Впрочем, своевременная помощь медиков помогла малышу выбраться с "того света".

Ситуация, которая могла закончиться трагически, произошла в селе Васищево Харьковского района, сообщает Харьковский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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Во время полива огорода мальчик в возрасте 1 год и 3 месяца бегал по траве и наступил на провод.

Прибыв на место вызова, бригада ЕМД 507 зафиксировала клиническую смерть ребенка и сразу начала проведение реанимационных мероприятий. Благодаря профессиональным действиям бригады, сердечную деятельность у ребенка удалось восстановить,

– говорится в сообщении.

Мальчика сразу госпитализировали в больницу.



Бригада ЕМД 507 / Фото: Facebook

Клиническая смерть – что это? Состояние организма, при котором исчезают внешние проявления жизнедеятельности. Оно возникает в течение нескольких минут после остановки дыхания и кровообращения. Во время этого периода у врачей есть потенциальная возможность восстановить жизненные функции организма с помощью методики реанимации.

Признаки клинической смерти