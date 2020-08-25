Наступил на провод: на Харьковщине годовалый мальчик пережил клиническую смерть
В Харьковской области годовалый мальчик наступил на провод и едва не лишился жизни. Впрочем, своевременная помощь медиков помогла малышу выбраться с "того света".
Ситуация, которая могла закончиться трагически, произошла в селе Васищево Харьковского района, сообщает Харьковский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
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Во время полива огорода мальчик в возрасте 1 год и 3 месяца бегал по траве и наступил на провод.
Прибыв на место вызова, бригада ЕМД 507 зафиксировала клиническую смерть ребенка и сразу начала проведение реанимационных мероприятий. Благодаря профессиональным действиям бригады, сердечную деятельность у ребенка удалось восстановить,
– говорится в сообщении.
Мальчика сразу госпитализировали в больницу.
Бригада ЕМД 507 / Фото: Facebook
Признаки клинической смерти
- Отсутствие сознания,
- Отсутствие проявлений дыхания,
- Отсутствие пульса на магистральных сосудах,
- Нарушение сердечной деятельности.
- Расширение зрачков, отсутствие их реакции на свет.