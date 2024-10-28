Насколько продлится продолжительность жизни, если бросить курить в среднем и в пожилом возрасте

Люди, которые решают бросить курить даже в возрасте около 75 лет, могут существенно продлить свою жизнь. Новое исследование показывает, что никогда не поздно отказываться от вредной привычки.

Согласно данным ученых из Мичиганского университета, отказ от курения является одним из наиболее эффективных способов увеличения продолжительности жизни, пишет American Journal of Preventive Medicine. Эти результаты могут вдохновить курильщиков, которые вели привычный образ жизни и, возможно, смирились с рисками, связанными с развитием рака или сердечно-сосудистых заболеваний.

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Новое исследование отказа от курения

В исследовании, в котором участвовали примерно 13 тысяч мужчин среднего возраста, выяснили, что риск смерти в течение следующих 25 лет у тех, кто выкуривал 30 и более сигарет в день в начале наблюдений, был на 21% выше.

Используя общедоступные национальные данные о состоянии здоровья населения, исследователи провели анализ, чтобы оценить, сколько лет жизни теряется из-за курения и сколько можно вернуть, отказавшись от него в разном возрасте.

В исследовании рассматривались возрастные группы: 35, 45, 55, 65 и 75 лет. Продолжительность жизни курильщиков сравнивалась с продолжительностью жизни тех, кто никогда не курил, и тех, кто бросил. Результаты были отображены на графиках с учетом вероятности.

Насколько изменится продолжительность жизни, если бросить курить

Сравнивая с теми, кто никогда не курил, было установлено, что люди, которые начали курить в 35 лет и продолжали до конца жизни, могут потерять в среднем около девяти лет (23% от общей продолжительности жизни).

В то же время те, кто бросил курить в 35 лет, имеют разницу в продолжительности жизни всего в один год по сравнению с теми, кто никогда не курил. Это означает, что они фактически восстановили около восьми лет ожидаемой жизни.

Согласно прогнозам этого исследования, люди, которые курили в 75 лет и продолжали курить до конца жизни, в среднем теряли около 4,4 года жизни (почти 50% от ожидаемой продолжительности жизни в этом возрасте). Однако, согласно кривым вероятности, шансы прожить хотя бы год среди тех, кто бросил курить в 65 и 75 лет, составляют 23% и 14% соответственно.

По мнению исследователей, очевидно, что наибольшую пользу приносит как можно более ранний отказ от курения, но это не значит, что бросать курить в старшем возрасте безрезультатно.