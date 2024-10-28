Наскільки продовжиться тривалість життя, якщо кинути курити в середньому і в літньому віці

Люди, які вирішують кинути курити навіть у віці близько 75 років, можуть суттєво продовжити своє життя. Нове дослідження показує, що ніколи не пізно відмовлятись від шкідливої звички.

Згідно з даними вчених з Мічиганського університету, відмова від куріння є одним із найбільш ефективних способів збільшення тривалості життя, пише American Journal of Preventive Medicine. Ці результати можуть надихнути курців, які вели звичний спосіб життя і, можливо, змирилися з ризиками, пов'язаними з розвитком раку або серцево-судинних захворювань.

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Нове дослідження відмови від куріння

У дослідженні, в якому брали участь приблизно 13 тисяч чоловіків середнього віку, з'ясували, що ризик смерті протягом наступних 25 років у тих, хто викурював 30 і більше сигарет на день на початку спостережень, був на 21% вищим.

Використовуючи загальнодоступні національні дані про стан здоров'я населення, дослідники провели аналіз, щоб оцінити, скільки років життя втрачається через куріння і скільки можна повернути, відмовившись від нього в різному віці.

У дослідженні розглядалися вікові групи: 35, 45, 55, 65 і 75 років. Тривалість життя курців порівнювалася з тривалістю життя тих, хто ніколи не курив, і тих, хто кинув. Результати були відображені на графіках з урахуванням ймовірності.

Наскільки зміниться тривалість життя, якщо кинути курити

Порівнюючи з тими, хто ніколи не курив, було встановлено, що люди, які почали курити в 35 років і продовжували до кінця життя, можуть втратити в середньому близько дев'яти років (23% від загальної тривалості життя).

Водночас ті, хто кинув курити в 35 років, мають різницю в тривалості життя всього в один рік у порівнянні з тими, хто ніколи не курив. Це означає, що вони фактично відновили близько восьми років очікуваного життя.

Згідно з прогнозами цього дослідження, люди, які курили в 75 років і продовжували курити до кінця життя, в середньому втрачали близько 4,4 року життя (майже 50% від очікуваної тривалості життя в цьому віці). Однак, згідно з кривими ймовірності, шанси прожити хоча б рік серед тих, хто кинув курити в 65 і 75 років, становлять 23% та 14% відповідно.

На думку дослідників, очевидно, що найбільшу користь приносить якомога раніша відмова від куріння, але це не означає, що кидати курити в старшому віці безрезультатно.