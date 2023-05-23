Во время беременности женский организм начинает изменяться, многие изменения заметны уже в первые недели. Но кроме внешних изменений, таких как отечная грудь, слабость, увеличение или потеря веса, происходят и менее заметные перестройки, например в иммунной системе.

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Простуда во время беременности

Считается, что благодаря активации иммунной системы в первые месяцы беременности женщина менее восприимчива к разным возбудителям простудных заболеваний. Однако шансы заболеть сохраняются и подцепить обычную простуду беременная женщина, конечно, может.

Было проведено исследование, в котором приняли участие более 27 тысяч матерей, которые во время беременности простудились. Результат показал, что простуда не повлияла на развитие ребенка. На самом деле, во время беременности ребенок защищен от многих болезней благодаря иммунитету матери, плаценте и своему иммунитету. Поэтому не стоит паниковать из-за появления насморка.

Однако любое заболевание с высокой температурой на ранних этапах беременности может привести к врожденным дефектам, связанным с формированием внутренних органов и развитием конечностей.

Когда обращаться к врачу

Если вы обнаружили любой из следующих симптомов, следует обратиться к врачу:

серые или беловатые выделения из влагалища с неприятным рыбным запахом;

жжение или зуд при мочеиспускании;

темный цвет мочи и бледный помет, особенно в сочетании с желтоватыми белками глаз или желтизной кожи;

сыпь на теле;

болезненность и припухлость суставов;

боль в горле, кашель, насморк, повышенная температура;

любые болезненные ощущения в тазу, паху, внизу живота или пояснице.

Каждая беременность уникальна и протекает по-разному. Поэтому не стоит паниковать и беспокоиться из-за каждой смены. Постарайтесь обсудить все изменения в теле со своим гинекологом, чтобы узнать, чего ожидать.