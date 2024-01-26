Как просмотр порно влияет на сексуальную жизнь женщин
Научное исследование показало, что порнография может положительно влиять на интимную жизнь женщин. Оказалось, что фильмы для взрослых могут увеличить частоту оргазмов.
Новое исследование порнографии
В ходе нового исследования приняли участие 2433 женщины из Венгрии и Соединенных Штатов. Их пригласили принять участие в конфиденциальном опросе, они не должны оценить различные аспекты своей сексуальной активности.
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Анализ полученных ответов показал, что просмотр порно во время мастурбации был более распространен среди женщин, что выявляли высокий уровень стресса или депрессии, имели несколько сексуальных партнеров, а также среди тех, кто приближался к периоду менопаузы.
Польза порно
Но также выяснилось, что регулярный просмотр порнографического контента способствовал повышению сексуального удовольствия как во время мастурбации, так и во время половых отношений с партнером. Женщины отмечали, что во время мастурбации они достигали оргазма быстрее, испытывали сильнейшее возбуждение и удовольствие. Это также влияло на длительность оргазма. Во время интимной близости с партнером порно также способствовало более быстрому возбуждению.
Однако исследователи не обнаружили утверждаемую корреляцию между просмотром порно и общим удовольствием от сексуальной жизни. Это дает основания думать, что хроническое погружение в порнографию может оказать негативное влияние на сексуальные отношения с постоянным партнером.