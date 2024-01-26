Як перегляд порно впливає на сексуальне життя жінок
Наукове дослідження виявило, що порнографія може позитивно впливати на інтимне життя жінок. Виявилось, що фільми для дорослих можуть збільшити частоту оргазмів.
Нове дослідження порнографії
В ході нового дослідження взяли участь 2433 жінок з Угорщини та Сполучених Штатів. Їх запросили взяти участь в конфіденційному опитуванні, де вони мали оцінити різні аспекти своєї сексуальної активності.
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Аналіз отриманих відповідей показав, що перегляд порно під час мастурбації був поширенішим серед тих жінок, що виявляли високий рівень стресу або депресії, мали кілька сексуальних партнерів, а також серед тих, хто наближався до періоду менопаузи.
Користь порно
Але також з'ясувалося, що регулярний перегляд порнографічного контенту сприяв підвищенню сексуального задоволення як під час мастурбації, так і під час статевих стосунків з партнером. Жінки зазначали, що під час мастурбації вони досягали оргазму швидше, відчували сильніше збудження та задоволення. Це також впливало на тривалість оргазму. Під час інтимної близькості з партнером порно також сприяло швидшому збудженню.
Однак дослідники не виявили стверджуваної кореляції між переглядом порно та загальним задоволенням від сексуального життя. Це дає підстави думати, що хронічне занурення в порнографію може мати негативний вплив на сексуальні стосунки з постійним партнером.