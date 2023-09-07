Новое исследование курения

Чтобы показать влияние электронных и традиционных сигарет на мочеполовую систему, исследователи провели серию опытов со взрослыми самцами крыс: 24 животных разделили на три группы (одна из них – контрольная), а затем подвергали воздействию пара от вейпов или табачного дыма в специальном стеклянном сосуде.

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У испытуемых крыс оценили уровень котинина в моче, массу яичек, гонадосоматический индекс (соотношение веса яичек к весу тела, в процентах), количество и подвижность сперматозоидов, гистологию яичек и биохимические показатели. Результаты сравнили с показателями контрольной группы, на которую не повлиял дым.

Вейп и папиросы очень негативно влияют на мужское здоровье.

У крыс, окуренных табачным дымом и паром от вейпов, ученые отметили уменьшение размера яичек, деформацию семенных канальцев, разделение и отмирание половых клеток и клеток Сертоли. В тяжелых случаях наблюдалось прекращение отделения половых клеток, образование полостей, некроз, фиброз и атрофию. Также анализы показали повышение уровня маркеров окислительного стресса.

Количество сперматозоидов у крыс, дышавших вейпом, оказалось несколько ниже, чем у животных из контрольной группы: 95,1 миллиона сперматозоидов на миллилитр против 98,5 миллиона на миллилитр. Хуже всего с этим обстояли дела у испытуемых из "табачной" группы: у них насчитали 89 миллионов сперматозоидов на миллилитр. У этих же крыс были самые маленькие тестикулы среди участников эксперимента.

Результаты исследования свидетельствуют об изменении гистопатологии яичек, спермограммы и параметров окислительного стресса у крыс, испытавших влияние табачного дыма и пара от электронных сигарет,

– отметили ученые.

Хотя вред курения для репродуктивной способности мужчин хорошо известен, исследований о влиянии электронных сигарет на фертильность не так много. Ученые заявили, что планируют продолжать работу в этом направлении, чтобы расширить знания о последствиях вейпинга для мужского здоровья. Это важно, учитывая распространение мифов о якобы безвредности вейпов и их растущей популярности среди молодежи.