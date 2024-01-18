Проблема лечения рака мочевого пузыря

Рак мочевого пузыря занимает четвертое место среди самых распространенных опухолей у мужчин и имеет высокий риск рецидивов. Причем около половины всех форм этого заболевания проявляются снова в течение пяти лет после выздоровления.

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Больные находятся в постоянной необходимости медицинского обслуживания и повторного курса лечения, что создает большую нагрузку на систему здравоохранения, особенно с учетом того, что это одно из самых дорогих заболеваний для лечения.

Текущие методы лечения не всегда эффективны и подчас вызывают нежелательные побочные эффекты. Однако перспективная альтернатива в виде нанороботов (или наночастиц), которые могут доставлять лекарства прямо в раковые клетки, является обнадеживающей разработкой. Особое внимание уделяется наномашинам, способным самостоятельно перемещаться в организме.

Нанороботы против рака мочевого пузыря

Современные "биологические устройства", разработанные коллективом ученых из Института биоинженерии Каталонии, Института биомедицины Барселоны и Автономного университета Барселоны, являются пористыми сферическими кремниевыми структурами с диаметром 450 нанометров, содержащих радиоактивный изотоп йода - йод-13.

Этот изотоп используется в медицине для уничтожения раковых клеток в некоторых типах опухолей. Используя молекулы фермента уреазы для разложения мочевины на аммиак и углекислый газ, эти наноработы используют этот газ как "двигатель" для перемещения к раковым клеткам и доставки лекарств.

Испанская команда биохимиков тестировала эту технологию на лабораторных мышах, инфицированных раковыми клетками мочевого пузыря, и обнаружила, что наночастицы успешно двигались мочевым пузырем и активно проникали в толщу опухоли.

С помощью одной дозы наночастиц мы смогли сократить размер опухолей мышей на 90% без видимых негативных эффектов на остальное тело. Обычно пациентам с таким типом рака требуется от шести до 14 процедур. Другими словами, наши наноработы могут привести к революции в лечении рака мочевого пузыря, уменьшить количество госпитализаций и снизить стоимость лечения,

– отметил Самуэль Санчес, один из авторов этого исследования

Следующий шаг испанских ученых – понять, произойдет ли рецидив рака у грызунов после лечения наночастицами.