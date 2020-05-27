Бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что глава Минздрава Максим Степанов хочет назначить своего человека на пост главы Национальной службы здоровья Украины через "непонятные конкурсные процедуры и создание искусственных препятствий для людей извне и специалистов НСЗУ".

Об этом Ульяна Супрун написала на своей странице в фейсбуке.

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По ее словам, в последние дни продолжается системная и целенаправленная атака на Национальную службу здоровья.

Если коротко – Максим Степанов пытается назначить ручного человека на должность главы НСЗУ. Это делается через непонятные конкурсные процедуры и создание искусственных препятствий для людей извне и специалистов НСЗУ. Для этого были придуманы очень "специфические" условия подачи документов, а весь процесс проводится тихо и поспешно,

– подчеркнула она.

Супрун отметила, что НСЗУ – независимая организация, созданная в 2018 году, которая является распорядителем средств на медицинскую помощь. Без нее украинцы не знали бы о медицинской реформе, не имели своего семейного врача и не получали бы лекарства по программе "Доступные лекарства".

"Она разрабатывает адекватные требования для больниц, заключает договоры с теми, кто этим требованиям отвечает, и делает им выплаты за предоставленные медицинские услуги. Тарифы и правила – одинаковые и прозрачные для всех медучреждений", – пояснила экс-председатель Минздрава.

Однако сейчас, как написала Ульяна Супрун, "Минздрав пытается это все разрушить, сознательно вмешиваясь в работу учреждения с попытками управлять всем в ручном режиме".

Конечно, Минздраву не нравится, что существует организация с честной, профессиональной командой и руководством, которые не терпят "телефонного права", лжи и некомпетентности,

– сказала Супрун.