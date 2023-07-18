Во время сексуальной стимуляции некоторые женщины отмечают выделение большого количества жидкости из уретры мочеиспускательного канала. Это и называют сквиртом. И хотя сквирт в порнографических фильмах – это почти всегда фейк, статистика показывает, что он существует.

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Обзорный анализ 2013 показал, что от 10 до 54% женщин имели выделение жидкости из уретры во время оргазма. Пока что во взглядах на природу сквирта расходятся. Исследования показывают, что жидкость по составу похожа на мочу и содержит другие вещества, например выделение желез, но секс-блоггеры утверждают, что она не имеет характерного запаха и не оставляют желтых следов на кровати.

Мужской сквирт

Считается, что выделения при мужском сквирте могут содержать небольшое количество мочи и другие вещества, например жидкость из простаты. Сквиртинг происходит в результате интенсивных сокращений мышц тазового дна и простаты, настолько сильных, что они заставляют мочевой пузырь сокращаться, а это невольно высвобождает накопившуюся мочу.

При "стандартном" мужском оргазме мышцы тазового дна сокращаются, что приводит к высвобождению компонентов спермы из простаты, семенных пузырьков и яичек.

Исследование мужского сквирта

Известно только об одном исследование мужского сквирта – оно проведено на единственном мужчине, утверждавшем, что может достичь сквирта. Добровольцу установили ультразвуковой датчик в прямую кишку, чтобы наблюдать за происходящим изнутри.

Через 20 секунд после эякуляции у испытуемого начала выделяться полупрозрачная мутная жидкость, которая, как и моча, содержала креатинин. С помощью датчика учёные увидели, что перед сквиртом происходят сильные сокращения простаты и мышц тазового дна. После этого поток жидкости выходит из мочевого пузыря через уретру.

Пожалуй, одного исследования пока недостаточно, чтобы точно сказать, что мужской сквирт и что он вообще существует.