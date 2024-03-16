Об этом заявил офицер Национальной гвардии Украины Сергей Позняк в эфире “Киев24”.
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По словам Сергея Позняка, такие мужчины после прохождения повторной медкомиссии и в случае, если состояние их здоровья признают таким, что позволяет нести службу, их привлекут в армию.
При этом, военная служба не обязательно предусматривает боевые действия. Такие мужчины могут, частности, "работать в штабах, строить фортификации или выполнять инструкторскую работу".
Мобилизационный потенциал нужно улучшать. Надо пересмотреть тех, кто имеет II-III группу, есть ли среди них те, кто могу присоединиться к армии,
– подчеркнул Позняк.
Ведь, как отметил офицер, военная служба связана непосредственно с участием в боевых действиях: есть штабная работа, фортификационная, инструкторская работа, где человек с инвалидностью может быть задействован.
Позняк прокомментировал повторный медосмотр мужчин: видео
Мобилизация в Украине: актуально
- К слову, военнообязанные, которые имеют жену с 1 или 2 группой инвалидности, тоже не имеют гарантии того, что получат отсрочку. В этом праве им могут отказать, если есть другие трудоспособные лица, обязаны в соответствии с законом их содержать.
- Законопроект о мобилизации может попасть в сессионный зал на рассмотрение во втором чтении уже до конца марта 2024 года.