Об этом заявил офицер Национальной гвардии Украины Сергей Позняк в эфире “Киев24”.

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По словам Сергея Позняка, такие мужчины после прохождения повторной медкомиссии и в случае, если состояние их здоровья признают таким, что позволяет нести службу, их привлекут в армию.

При этом, военная служба не обязательно предусматривает боевые действия. Такие мужчины могут, частности, "работать в штабах, строить фортификации или выполнять инструкторскую работу".

Мобилизационный потенциал нужно улучшать. Надо пересмотреть тех, кто имеет II-III группу, есть ли среди них те, кто могу присоединиться к армии,

– подчеркнул Позняк.

Ведь, как отметил офицер, военная служба связана непосредственно с участием в боевых действиях: есть штабная работа, фортификационная, инструкторская работа, где человек с инвалидностью может быть задействован.

Позняк прокомментировал повторный медосмотр мужчин: видео

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