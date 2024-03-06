Мужчина вакцинировался 217 раз против коронавируса: как он сейчас себя чувствует

Информации о преимуществах и рисках чрезмерной вакцинации почти нет. Поэтому ученые изучили состояние 62-летнего мужчины из Магдебурга, который за два года сделал более 200 прививок против коронавируса.

Мужчина вакцинировался 217 раз

Информацию об этом экстраординарном случае ученые получили из публикаций из прессы. Расследование, которое проводилось местной прокуратурой, подтвердило 134 случая вакцинации этого пациента против SARS-CoV-2 в течение девяти месяцев.

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Однако, по словам самого мужчины, за период 29 месяцев он получил 217 прививок. В связи с этим правоохранительные органы начали расследование по факту обмана, но какие-либо уголовные обвинения в отношении "рекордсмена по прививкам" так и не предъявили. Поступки мужчины, нарушающие медицинские рекомендации по вакцинации, он объяснил "личными мотивами".

Эксперты из Университета Эрлангена – Нюрнберга связались с мужчиной и предложили ему пройти медицинское обследование для определения иммунологических последствий гипервакцинации. Мужчина согласился предоставить образцы крови и слюны для анализа. Более того, во время исследования мужчине было сделано еще одну вакцинацию по его просьбе, а затем врачи провели дополнительные анализы крови.

Потенциальные риски гипервакцинации

Первичная и повторная вакцинация могут усилить иммунный ответ организма на инфекцию. Однако, хроническое действие определенных антигенов может теоретически привести к иммунологической толерантности, то есть к отсутствию иммунного ответа на патоген.

Подобный эффект наблюдается при хронических инфекциях с регулярными обострениями, таких как ВИЧ или гепатит B. Т-лимфоциты или Т-клетки, которые помогают организму распознавать и уничтожать клетки с чужеродными антигенами, как бы "истощаются" и начинают выделять меньше веществ, вызывающих воспаление. При таком привыкании к антигенам, иммунная система ослабевает и уже не может полноценно бороться с патогеном.

Гипервакцинация против коронавируса не имела негативного влияния

Однако проведенное немецкими медиками исследование показало, что с мужчиной из Магдебурга ничего подобного не произошло.

В ходе анализа у мужчины обнаружили высокий уровень Т-лимфоцитов, которые обеспечивают иммунный ответ на вирус SARS-CoV-2. У него они были даже в большем количестве по сравнению с пациентами из контрольной группы, которые были вакцинированы от коронавируса трижды.

Врачи не обнаружили никаких признаков истощения в T-лимфоцитах: они боролись с вирусом так же эффективно, как и клетки участников контрольной группы. Кроме того, уровень Т-клеток памяти, которые хранят информацию о ранее действовавших антигенах, и создают быстрый вторичный иммунный ответ, у пациента из Магдебурга был таким же высоким, как и у контрольных подопытных.

Таким образом, медики не обнаружили свидетельств ослабления иммунного ответа, скорее наоборот. И даже 217 прививка против коронавируса, которую мужчина получил в ходе исследования, несомненно, сработала: после нее количество антител к SARS-CoV-2 существенно возросло.

С использованием образцов крови ученые также проверили реакцию иммунной системы пациента на другие патогены и выяснили, что она осталась неповрежденной. В результате медики пришли к выводу, что гипервакцинация не повлияла на иммунитет мужчины, несмотря на то, что он был привит восемью различными вакцинами.