В Ровненской области мужчина отравился мухоморами: о чем медики просят людей

В Ровненской области мужчина отравился мухоморами. Медики обратились к людям с просьбой не экспериментировать со своим здоровьем.

Пострадавший – 43-летний житель Варажской общины. Детали о его состоянии пока не раскрывают.

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Медики подчеркнули, что каждый год в Украине грибами отравляются сотни людей. Они погибают или попадают в больницы в тяжелом состоянии.

Летальные последствия происходят в 2 – 3% случаев, наступают через 6 – 12 часов при больших количествах съеденного гриба. Некоторые виды мухомора приводят к отравлению, симптомы которого проявляются слишком поздно, когда человеку уже почти невозможно помочь,

– говорится в сообщении.

В мухоморе содержатся ядовитые вещества – мускарин, микоатропин, яд муки. Они губительно действуют на:

печень;

почки;

центральную нервную систему.

Людей просят не экспериментировать со своим здоровьем.

Симптомы отравления грибами:

боль в животе;

головокружение;

рвота;

холодные руки и ноги;

снижение пульса;

судороги;

появление галлюцинаций.

Что делать при отравлении грибами

Если человек зафиксировал какие-либо симптомы отравления грибами, нужно немедленно: