Можно ли взрослым употреблять молоко: все за и против

Молоко считают неким суперпфудом для детей, ведь в нем много кальция, белка и других микроэлементов и витаминов, которые важны для роста тела и мозга малышей. Но взрослым не всем подходит этот напиток, несмотря на его пользу.

Более того, специалисты считают, что с возрастом нездоровое количество жира в молоке может составлять риск сердечных заболеваний, повышения холестерина и схожих хронических заболеваний у людей.

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В то же время употребление молока укрепляет кости.

! По данным Национальной медицинской библиотеки, в стакане молока 5 г насыщенных жиров, что составляет 20% суточной потребности. А насыщенные жирные кислоты способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Доктор Мохаммед Исмаил, хирург-консультант-ортопед больницы Прашант, говорит, что кальций, белок и витамин B необходимы для укрепления костей. А молоко собственно и богато кальцием. Это просто прекрасный источник этого микроэлемента.

Более того, с возрастом женщинам нужно больше кальция. Вообще специалисты советуют женщинам начинать прием добавок кальция после 35 лет, а после 55 лет дозу увеличить, чтобы предотвратить остеопороз.

Остеопороз – что это за заболевание Остеопороз – распространенное системное заболевание скелета, сопровождающееся снижением прочности костной ткани и повышенным риском переломов. Заболевание обычно не вызывает болезненных ощущений, является скрытой патологией. Характерных клинических проявлений, а следовательно, и симптомов заболевания не существует. Чаще об остеопорозе могут свидетельствовать деформации позвоночника (появление "горба") и боли в спине.

Врачи объясняют, что молоко содержит фосфат кальция.

Нам нужны главные минералы для костей. Женщинам старше 35 лет следует принимать кальциевые добавки, а женщинам старше 55 лет – принимать не менее 1000 мг кальция,

– отметил Мохаммед Исмаил.

Какое молоко следует употреблять после 35

Приблизительно 20% людей имеют непереносимость лактозы. Эти люди не могут употреблять лактозу, поскольку у них аллергия на нее.

Врач подчеркнул, если вы не хотите принимать другие кальциевые добавки, лучшим вариантом является молоко. Если вам за 35, выбирайте молоко с низким содержанием жира.