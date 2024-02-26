Речь о правиле, что употреблять алкогольные напитки нужно по мере их крепости. Мол, "понижать" градус напитков нельзя и начинать вечеринку следует с более слабых алкогольных напитков, а завершать – более крепкими.

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И объясняли это тем, что употребление менее крепких алкогольных напитков перед крепкими уменьшает риски на следующий день почувствовать сильное похмелье. Развенчали эту популярную гипотезу немецкие ученые.

Детали нового исследования

Ученые взялись исследовать влияние порядка потребления пива и вина на интенсивность похмелья. Чтобы проверить тезис о том, что "нельзя снижать градус", исследователи привлекли к эксперименту 90 студентов в возрасте 19 и 40 лет и разделили их на три группы.

Как проводили эксперимент:

первая группа пила пиво, пока уровень алкоголя в крови не достиг 0,05 процента. Затем они пили вино, пока содержание алкоголя в крови не достигло 0,11%.

вторая группа провела такой же эксперимент, но в обратном порядке.

третья группа пила только пиво или только вино.

После каждого выпитого алкоголя участников спрашивали об их самочувствии и уровне опьянения, как они это чувствовали. На следующее утро участники оценили интенсивность похмелья по шкале от 0 до 7 в соответствии с тем, насколько они чувствовали жажду, тошноту, усталость и головокружение.

Через неделю группы поменялись ролями: участники, которые сначала пили пиво, этот раз сначала начали с вина, тогда как винная группа начала с пива. Тем временем контрольная группа, которая пила исключительно пиво, перешла на вино и наоборот.

Что обнаружили ученые

Порядок употребления алкоголя не имел значительного влияния на тяжесть похмелья. Зато очевидную связь и влияние на тяжесть похмелья имело количество выпитого алкоголя и то, за какое время оно было выпито.

"Для некоторых людей достаточно одной порции алкоголя, чтобы на следующий день почувствовать похмелье, тогда как другие могут выпить много и полностью избежать этого неприятного состояния. Что действительно имеет значение, так это количество алкоголя, который вы потребляете", – отметила Сандра Аревало из Академии питания и диетологии США

Она объяснила, что если пить слишком много алкоголя и слишком быстро, мы не даем нашей печени времени, чтобы очистить кровь от алкоголя. Поэтому, следующий день чувствуем себя плохо, потому что состоялась алкогольная интоксикация.