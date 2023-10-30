Образование спермы у мужчин действительно происходит при пониженной температуре. Именно поэтому яички у человека и других млекопитающих вне тела в мошонке.

Также на тему К каким проблемам может привести слабость мышц тазового дна

Воздействие температуры на яички

Оптимальная температура для формирования сперматозоидов равна 34 – 35 градусов по Цельсию, что на 2 – 4 градуса ниже температуры тела. Подогрев мошонки приводит к подогреву яичек, что может влиять на процесс сперматогенеза. Но не стоит паниковать и отказываться от столь удобного функционала автомобиля.

Во-первых, пока нет научных доказательств негативного влияния подогрева автомобильных сидений на способность мужчин к зачатию, но для дополнительной уверенности можно осторожно использовать эту функцию и регулярно прерывать длительные поездки для поддержания нормальной температуры яичек.

Процесс сидения сам по себе значительно повышает температуру мошонки. Средняя температура после получаса сиденья на обычном кресле составляет 36,4 градуса по Цельсию. Для сравнения: при ходьбе она оптимальна – 34,5 градуса по Цельсию. Поэтому можно предположить, что опасность для мужского здоровья заключается не в подогреве кресла как таковом, а в длительных периодах сиденья, например за рулем автомобиля или за компьютером.

В целом эксперты включают перегрев яичек в факторы риска мужского бесплодия, однако ссылаются на другие причины: частое использование саун и горячих ванн может временно ухудшить показатели спермограммы. Также они добавляют, что необходимы дальнейшие исследования для уточнения имеющихся данных.

Воздействие температуры на простату

Кроме яичек, другим важным органом мужской половой системы является простата. Конкретно она занимается созданием специальной воды, составляющей 1/3 части всего размера спермы. Одна из функций этой жидкости – влияние на подвижность сперматозоидов. Не может ли нагрев сиденья нарушить ее работу? Судя по всему, не может. Среди факторов риска развития простатита или доброкачественной гиперплазии простаты нет ничего об опасности теплового воздействия.