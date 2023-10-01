Есть почти у всех: может ли лечить массажный коврик

Массажный коврик не поможет избавиться от лишнего веса и боли в теле. Для борьбы с какими-либо неприятными симптомами необходим здоровый образ жизни, а лечение следует проводить под контролем врача.

Аппликатор Кузнецова – это массажный коврик, гибкая пластмассовая пластина или эластичный ремень с шипами. Их с напором накладывают на какой-то участок тела – якобы в оздоровительных целях.

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Что обещают продавцы коврика

Аппликатор действует так: шипы массажера впиваются в кожу в разных участках тела и влияют на нервные окончания. Продолжается процедура от 7 до 30 минут – в зависимости от жалоб. В результате получается аналогичный иглотерапии или точечному массажу эффект.

Считается, что на теле расположены точки, связанные с работой разных органов и систем. Соответственно правильное действие на эти зоны может наладить работу организма без применения каких-либо методов традиционной медицины.

Массажер оказывает сосудорасширяющее действие и расслабляет. Еще приверженцы рефлексотерапии утверждают, что аппликатор помогает при болях, сосудистых расстройствах, нарушениях в работе опорно-двигательной системы, снижении либидо и даже лунатизме.

При этом использование аппликатора Кузнецова имеет противопоказания:

раны;

бородавки;

кожные заболевания;

склонность к кровотечениям;

эпилепсия;

сердечная недостаточность;

рак;

беременность;

опьянение любого характера.

А также аппликатор Кузнецова считается индивидуальным массирующим средством – им не рекомендуется делиться с другими людьми. Как минимум потому, что в процессе применения могут возникать микротравмы кожи и риск инфицирования.

Как на самом деле

Однако даже если противопоказаний нет, применение аппликатора вряд ли поможет. Чтобы терапия имела какой-либо эффект, ее необходимо сочетать со здоровым образом жизни и наблюдаться у врача.

Данных по эффективности коврика в банках знаний вообще нет. Отсутствие интереса ученых к этой теме скорее всего свидетельствует, что наука не воспринимает всерьез очередную чудодейственную методику.