Є майже у всіх: чи може лікувати масажний килимок

Масажний килимок не допоможе позбутися від зайвої ваги та болю в тілі. Для боротьби з будь-якими неприємними симптомами необхідний здоровий спосіб життя, а лікування потрібно проводити під контролем лікаря.

Аплікатор Кузнєцова – це масажний килимок, гнучка пластмасова пластина або еластичний ремінь із шипами. Їх із натиском накладають на якусь ділянку тіла – нібито з оздоровчою метою.

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Що обіцяють продавці килимка

Аплікатор діє так: шипи масажера впиваються в шкіру в різних ділянках тіла та впливають на нервові закінчення. Триває процедура від 7 до 30 хвилин – залежно від скарг. В результаті виходить аналогічний голкотерапії або точковому масажу ефект.

Вважається, що на тілі розташовані точки, пов'язані з роботою різних органів та систем. Відповідно, правильна дія на ці зони може налагодити роботу організму без застосування будь-яких методів традиційної медицини.

Масажер має судинорозширювальну дію і розслаблює. Ще прихильники рефлексотерапії стверджують, що аплікатор допомагає при болях, судинних розладах, порушеннях у роботі опорно-рухової системи, зниженні лібідо та навіть лунатизмі.

При цьому використання аплікатора Кузнєцова має протипоказання:

рани;

бородавки;

шкірні захворювання;

схильність до кровотеч;

епілепсія;

серцева недостатність;

рак;

вагітність;

сп'яніння будь-якого характеру.

А також аплікатор Кузнєцова вважається індивідуальним масажним засобом – ним не рекомендується ділитися з іншими людьми. Як мінімум тому, що в процесі застосування можуть виникати мікротравми шкіри та є ризик інфікування.

Як насправді

Однак, навіть якщо протипоказань немає, застосування аплікатора навряд чи допоможе. Щоб терапія мала якийсь ефект, її необхідно поєднувати зі здоровим способом життя та спостерігатися у лікаря.

Даних щодо ефективності килимка в банках знань взагалі немає. Відсутність інтересу вчених до цієї теми, швидше за все, свідчить про те, що наука не сприймає всерйоз чергову чудодійну методику.