Как происходит проверка воды

По словам Игоря Кузина, заместителя министра и главного госсанврача Украины, независимо от того, разрешено ли купание на пляжной зоне официально или нет, контроль за качеством воды ведется еженедельно.

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Органы местного самоуправления и население своевременно информируются о любом превышении норм, особенно если речь идет о кишечной палочке, которая может спровоцировать различные заболевания. Если после купания человек чувствует тошноту или ухудшение здоровья, особенно это касается детей, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Сколько водоемов не соответствуют нормам

К концу июня, из всех 490 проб воды, взятых из поверхностных водоемов, более 13% не соответствовали санитарным стандартам, большинство нарушений были обусловлены высоким содержанием кишечных палочек, вероятнее всего, из-за роста температуры воздуха.

Кишечная палочка может вызвать:

Острые кишечные заболевания с симптомами тошноты и диареи;

Воспаление урогенитальной системы;

Гемолитико-уремический синдром, особенно опасен для детей и пожилых людей, с риском развития почечной недостаточности.

Во время проверок официальных зон отдыха с 15 мая по 21 июня было взято 321 пробу воды, из которых 113 показали несоответствие по индексу лактозоположительных кишечных палочек.

Важно помнить, что острые кишечные инфекции, распространение которых увеличивается летом, могут передаваться через зараженную пищу и воду, во время купания в загрязненных водоемах, а также из-за несоблюдения гигиены. Наиболее рискованные продукты - это сырая пища животного происхождения.