Первый случай в этом году

29-летний мужчина почувствовал сильный зуд в зоне живота и заметил подкожное подвижное нитевидное образование, самостоятельно достал из него паразита длиной более 12 см. Как именно он это сделал, пресс-служба ведомства не сообщает.

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После этого молодой человек обратился в одно из медучреждений области. Гельминт был доставлен в микробиологическую лабораторию, где было подтверждено, что это дирофиляриоз. Пока больной чувствует себя хорошо.

По словам больного, в прошлом году на отдыхе в естественных условиях (турпоход, охота, рыбалка, купание и т.д.) или в полевых работах в других регионах он не был, за пределы Украины не выезжал. Все это свидетельствует о местной передаче возбудителя,

– отметили в ведомстве.

И добавили, что количество заболеваний дирофиляриозом может увеличиться из-за активных миграционных процессов населения и благоприятных климато-экологических условий для выплода комаров, которые переносят патоген.

Это первый случай дирофиляриоза в этом году на Волыни. В 2022 году в области было зарегистрировано 3 случая заболевания дирофиляриозом, два из которых имели местную передачу возбудителя и один завезен из Польши.

Что известно дирофиляриоз

Дирофиляриоз передается через укус комара, который вместе с кровью переносит личиночную стадию гельминта от больных собак, кошек, диких мясоядных зверей и иногда людей. Инкубационный период после укуса комара до появления взрослого паразита длится от одного месяца до двух лет. Симптомы заболевания зависят от места, где образовался паразит.

В большинстве случаев возникает опухоль, пациенты часто испытывают зуд, ощущение движения чего-то под кожей и замечают перемещение гельминта. При поражении глаза, возникающем почти в 45% случаев, возникают узлы под кожей век или конъюнктивой, иногда больной замечает передвижение паразита.

Чтобы не заразиться дирофиляриозом, следует избегать укусов комаров. Позаботьтесь об антимоскитных сетках для своих жилищ, обязательно применяйте репелленты и фумигаторы. Для животных можно использовать разные виды ошейников. А также обязательно проводите дегельминтизацию домашним животным.