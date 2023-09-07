Обновленный список болезней для мобилизации

Эти изменения вступили в действие в конце августа 2023 года. Согласно новому Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины (приказ Министерства обороны № 490 от 18 августа 2023 года), список болезней, согласно которым ранее военнообязанные считались непригодными к службе, были полностью обновлены, и все "спорные" статьи были удалены.

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Теперь военнообязанные с "спорными" болезнями считаются годными для службы. Также были ослаблены требования к состоянию здоровья для военнослужащих десантно-штурмовых войск и морской пехоты. Это означает, что военнообязанные, ранее считавшиеся непригодными для службы в десанте, теперь могут быть признаны годными.

Какие болезни теперь не освобождают от мобилизации

Теперь призвать в армию смогут военнообязанные с болезнями, ранее делавшие их ограниченно пригодными. Теперь будут признавать полностью пригодными всех мужчин со следующими заболеваниями:

2-в – клинически излеченный туберкулез ;

; 4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций – все формы гепатитов ;

; 5-в – бессимптомный ВИЧ ;

; 12-в – медленно прогрессирующие и непрогрессирующие с незначительными нарушениями функций болезни крови – к ним относятся анемия, нарушение свертывания крови, пурпура, геморрагические состояния, саркоидоз, иммунодефицит, болезни селезенки ;

; 13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций – болезни щитовидной железы (кроме новообразований), сахарный диабет, нарушение функций эндокринных желез, нарушение обмена веществ, ожирение, липоматоз;

14-в – легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики – деменции, амнестические синдромы, расстройства личности и поведения вследствие поражения головного мозга ;

; 17-в – невротические болезни, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях. Это навязчивые состояния, неврастения, фобии, тревожные расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство, диссоциативное расстройство, амнезия;

21-в – медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы, например, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и другие виды склероза, полинейропатия ;

; 22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства (кроме эпилепсии). Сюда относятся мигрени, синдромы головной боли, хроническая посттравматическая головная боль, ишемические приступы, синдромы артерий, нарушение сна.

Эти изменения устанавливают новый подход к пригодности военнообязанных к военной службе и позволяют рассматривать каждого призывника индивидуально с учетом состояния здоровья и специфики будущей службы.