Министр здравоохранения Чехии ушел в отставку из-за коронавируса
Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил о своей отставке на фоне резкого роста количества выявленных случаев инфицирования COVID-19 в стране.
К отставке главы Минздрава призвали оппозиционные политики, пишет "Радио Свобода". Адам Войтех считает, что сделал все возможно во время работы на своем посту.
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Весной Чехия была одной из первых стран, которые ввели жесткий карантин. Им удалось избежать резкого роста числа заболевших, уровень смертей также оставался относительно низким по сравнению с другими странами Европы, такими как Италия, Испания и Германия.
Эксперты похвалили чешские власти за решение ввести обязательное ношение масок в общественных местах. Однако после уменьшения количества больных, в мае и июне большинство ограничений отменили и в августе начался резкий рост числа инфицированных.