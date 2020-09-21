Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил о своей отставке на фоне резкого роста количества выявленных случаев инфицирования COVID-19 в стране.

К отставке главы Минздрава призвали оппозиционные политики, пишет "Радио Свобода". Адам Войтех считает, что сделал все возможно во время работы на своем посту.

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Весной Чехия была одной из первых стран, которые ввели жесткий карантин. Им удалось избежать резкого роста числа заболевших, уровень смертей также оставался относительно низким по сравнению с другими странами Европы, такими как Италия, Испания и Германия.

Добавим, с начала эпидемии коронавируса в Чехии зафиксировали 49 290 случаев инфицирования, 503 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. 24 755 человек выздоровели.

Эксперты похвалили чешские власти за решение ввести обязательное ношение масок в общественных местах. Однако после уменьшения количества больных, в мае и июне большинство ограничений отменили и в августе начался резкий рост числа инфицированных.