Міністр охорони здоров’я Чехії Адам Войтех заявив про свою відставку на тлі різкого зростання кількості виявлених випадків інфікування COVID-19 в країні.

До відставки глави МОЗ закликали опозиційні політики, пише "Радіо Свобода". Адам Войтех вважає, що зробив все можливо під час роботи на своїй посаді.

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Навесні Чехія була однією із перших країн, які запровадили жорсткий карантин. Їм вдалося уникнути різкого зростання кількості хворих, рівень смертей також залишався відносно низьким у порівнянні з іншими країнами Європи, такими як Італія, Іспанія і Німеччина.

Додамо, з початку епідемії коронавірусу у Чехії зафіксували 49 290 випадків інфікування, 503 осіб померли від ускладнень, викликаних COVID-19. 24 755 людей одужали.

Експерти схвалили чеську владу за рішення запровадити обов’язкове носіння масок у громадських місцях. Однак після зменшення кількості хворих, у травні і червні більшість обмежень скасували і у серпні почалося різке зростання числа інфікованих.