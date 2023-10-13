Больше денег на медицину

По состоянию на конец сентября проект Госбюджета 2024 года подан Кабинетом Министров в Верховную Раду Украины. Информации о его изменениях нет. Более того, бюджет предусматривает рост расходов на медицину.

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Так, в 2024 году общий бюджет на сферу здравоохранения предполагается в размере около 202 миллиардов гривен. В 2023 году в бюджете закладывалось 176,1 миллиарда гривен на соответствующие нужды. Учитывая прогнозируемую НБУ инфляцию на 2024 год в 8,5%, в этом году запланированная сумма превышает предыдущую около 10 миллиардов гривен.

Приоритетные направления

На финансирование программы медицинских гарантий в 2024 году предусмотрено 159 миллиардов гривен. Как поясняют в Министерстве здравоохранения Украины, это позволит приоритезировать тарифы для хирургических и ожоговых пакетов, а также пакеты психологической поддержки и психиатрической помощи. Кроме того, в 2024 году в Программе впервые появится пакет вспомогательных репродуктивных технологий (методики лечения бесплодия), финансирование трансплантации тоже переходит к Программе.

Также бюджетом запланирована закупка нового медицинского оборудования, в частности, для улучшения диагностики опухолей на ранних стадиях, оценки распространенности опухолевого процесса и эффективности химио- и лучевой терапии.