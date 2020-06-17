Эксперты по инфекционным болезням из Fred Hutchinson Cancer Research Center и UW Medicine выступают за более ранние терапевтические вмешательства для сокращения госпитализаций и смертности от коронавируса COVID-19.

В статье, опубликованной на "Открытом форуме по инфекционным заболеваниям" (Open Forum Infectious Diseases), ученые изложили стратегию, необходимую для диагностики и лечения коронавируса, прежде чем он станет неконтролируемым, пишет EurekAlert.

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Это охватывает:

Необходимость широко доступного домашнего тестирования с назальным мазком.

Быстрые исследования с использованием физических показателей и симптомов для измерения риска прогрессирования заболевания.

Способность безопасно доставлять терапию в дома инфицированных коронавирусом пациентов.

Действия должны быть направлены порционно для всех социальных слоев населения.

Без вакцины лучший способ вывести людей из больницы и, возможно, предотвратить смерти от COVID-19, – это диагностировать и лечить на ранней стадии. Мы видели аналогичные стратегии для других инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ, вирус Эбола и грипп, считаем, что он будет иметь те же преимущества для коронавируса COVID-19,

– отметили ученые.

Авторы отмечают, что большинство связанных с COVID-19 клинических испытаний оценивают терапию у пациентов, которые уже госпитализированы. Принимая во внимание, что среднее время между развитием симптомов и потребностью в госпитализации составляет неделю, они считают, что "не используется хорошая возможность для раннего вмешательства".