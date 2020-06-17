Суточный прирост на 17 июня новых случаев коронавируса составляет 142 557. Это новый рекорд за все время пандемии.

По состоянию на утро 17 июня во всем мире зафиксировали 8 263 724 случая инфицирования коронавирусом, 446 122 летальных случая. 4 321 388 человек выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

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Количество новых смертельных случаев также резко возросло – 6 592.



Выросла смертность от коронавируса / worldometers

Больше всего новых случаев зафиксировали в Бразилии – 37 278 случаев заболевания, в США – 25 450, в Индии – 11 135, России – 8 248. Новые случаи заболевания обнаружили в 151 стране.



Количество новых случаев в разных странах / worldometers