Сейчас за дело взялись правоохранители. Они проводят все соответствующие экспертизы и устанавливают причастных к преступлению.
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Ехал в больницу с пневмонией, а получил перелом черепа
В Запорожье 21 декабря Анна Олейникова вызвала скорую, поскольку ее отцу стало плохо. Его доставили в больницу с диагнозом пневмония. Уже в здании один медработник ушел в неизвестном направлении с документами, а фельдшер – начала толкать каталку.
Когда подъехали к кабинету, она одной рукой толкала эту каталку, другой открывала дверь. В этот момент каталка наклонилась и отец упал головой вниз, то есть весь удар пришелся на голову отца,
– рассказала дочь умершего Анна.
После этого мужчина потерял сознание и больше не приходил в сознание. Падение также привело к ухудшению состояния здоровья в целом. Анна Олейникова рассказала, что мужчина самостоятельно ел, держал чашку, смотрел телевизор и мог спокойно общаться. Единственное – мужчина плохо ходил, поэтому ему необходима была помощь близкого человека.
Ухудшение состояния здоровья отца Анны подтвердили медицинской справкой, где перечислили травмы, полученные мужчиной в результате падения.
"В результате падения у мужчины закрыта черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, кровоизлияние в мозг, перелом костей лицевого черепа с права, ушиб мягкой ткани головы", – говорится в документе.
Мужчина так и не пришел в себя, а 19 января скончался в больнице.
К слову, в скорой заявили, что не намеренно уронили пациента.
Что говорят в полиции
Анна обратилась в правоохранительные органы, чтобы работников экстренной медицинской службы наказали за ненадлежащее исполнение обязанностей. Адвокат пострадавшей сообщил, что сначала дело зарегистрировали как "оконченное покушение на умышленное убийство", впрочем, с такой квалификацией он не согласился.
Было более логично зарегистрировать дело по части первой 140 Уголовного Кодекса Украины, а именно: ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками. Поскольку это не тяжкое преступление и квалификация преступления отвечает событиям. Они зарегистрировали это для того, чтобы было легче в дальнейшем это производство закрыть,
– подчеркнул адвокат.
В апреле 2023 года все же открыли новое уголовное производство по ненадлежащему исполнению профессиональных обязанностей медицинским работником. В полиции заявили, что провели соответствующие допросы, а также направлен запрос в Запорожский ОВ на получение заключения экспертной комиссии.
"Полицейские провели ряд следственных действий с целью получения сведений, необходимых для проведения экспертизы. 3 августа следователям назначено проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будут уже проведены дальнейшие следственные действия и приняты процессуальные решения согласно действующему законодательству", – сообщили в полиции.
А вот в самом медучреждении вины не признают. По словам адвоката, фельдшеру только сделали замечание из-за того, что она не удержала каталку.
В Днепре от лечения скончался 11-летний мальчик
- В Днепре скончался 11-летний мальчик из-за побочных реакций на медицинские препараты, применявшиеся при проведении оперативных вмешательств. Инцидент произошел в городской многопрофильной клинической больнице матери и ребенка имени Руднева.
- Еще 10 пострадали от медпрепаратов для внутривенного наркоза. Среди пострадавших – 5 детей и 5 взрослых.
- Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, что повлекло тяжкие последствия несовершеннолетним детям. Виновным грозит лишение свободы максимум сроком до 3 лет.