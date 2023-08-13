Сейчас за дело взялись правоохранители. Они проводят все соответствующие экспертизы и устанавливают причастных к преступлению.

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Ехал в больницу с пневмонией, а получил перелом черепа

В Запорожье 21 декабря Анна Олейникова вызвала скорую, поскольку ее отцу стало плохо. Его доставили в больницу с диагнозом пневмония. Уже в здании один медработник ушел в неизвестном направлении с документами, а фельдшер – начала толкать каталку.

Когда подъехали к кабинету, она одной рукой толкала эту каталку, другой открывала дверь. В этот момент каталка наклонилась и отец упал головой вниз, то есть весь удар пришелся на голову отца,

– рассказала дочь умершего Анна.

После этого мужчина потерял сознание и больше не приходил в сознание. Падение также привело к ухудшению состояния здоровья в целом. Анна Олейникова рассказала, что мужчина самостоятельно ел, держал чашку, смотрел телевизор и мог спокойно общаться. Единственное – мужчина плохо ходил, поэтому ему необходима была помощь близкого человека.

Ухудшение состояния здоровья отца Анны подтвердили медицинской справкой, где перечислили травмы, полученные мужчиной в результате падения.

"В результате падения у мужчины закрыта черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, кровоизлияние в мозг, перелом костей лицевого черепа с права, ушиб мягкой ткани головы", – говорится в документе.

Мужчина так и не пришел в себя, а 19 января скончался в больнице.

К слову, в скорой заявили, что не намеренно уронили пациента.

Что говорят в полиции

Анна обратилась в правоохранительные органы, чтобы работников экстренной медицинской службы наказали за ненадлежащее исполнение обязанностей. Адвокат пострадавшей сообщил, что сначала дело зарегистрировали как "оконченное покушение на умышленное убийство", впрочем, с такой квалификацией он не согласился.

Было более логично зарегистрировать дело по части первой 140 Уголовного Кодекса Украины, а именно: ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками. Поскольку это не тяжкое преступление и квалификация преступления отвечает событиям. Они зарегистрировали это для того, чтобы было легче в дальнейшем это производство закрыть,

– подчеркнул адвокат.

В апреле 2023 года все же открыли новое уголовное производство по ненадлежащему исполнению профессиональных обязанностей медицинским работником. В полиции заявили, что провели соответствующие допросы, а также направлен запрос в Запорожский ОВ на получение заключения экспертной комиссии.

"Полицейские провели ряд следственных действий с целью получения сведений, необходимых для проведения экспертизы. 3 августа следователям назначено проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будут уже проведены дальнейшие следственные действия и приняты процессуальные решения согласно действующему законодательству", – сообщили в полиции.

А вот в самом медучреждении вины не признают. По словам адвоката, фельдшеру только сделали замечание из-за того, что она не удержала каталку.

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