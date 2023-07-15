Не для развлечений, а для обезболивания: почему украинцам так нужен медицинский каннабис во время войны
В Украине готовятся узаконить использование медицинского каннабиса. Речь идет о создании лекарств на основе каннабиноидов и выдаче рецептов на эти препараты. Легализация каннабиса позволит миллионам украинцев облегчить боль при онкологических и других тяжелых заболеваниях. Каннабис эффективен также при посттравматических стрессовых расстройствах, которые являются следствием войны.
- 1Лед тронулся: в Раде пришли к согласию по легализации конопли
- 2JPS-навигация каждого куста: как будет осуществляться контроль за обращением
- 3Не для развлечений, а для обезболивания: можно ли будет купить каннабис в аптеке
- 4"Варварская методика": украинцы нуждаются в каннабисе
- 5Возможности для бизнеса от легализации каннабиса
Казалось бы, вопросов, почему легализация марихуаны в стране, где 8 лет идет война, быть не должно, но дискуссии по этому поводу – не стихают. 24 Канал объясняет, почему медицинский каннабис стал буквально "жевательной резинкой", которую не могут прожевать ни депутаты, ни общество. И что будет, если марихуану все-таки декриминализируют: как закон будет регулировать процесс и, в конце концов, как на этом может заработать бизнес.
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Лед тронулся: в Раде пришли к согласию по легализации конопли
Зарегистрировали законопроект №7457 в Верховной Раде еще год назад – в июне 2022-го. Он предполагает не полный легалайз, но дает разрешение на использование растения только в медицинских и научных целях. В феврале уже в этом году профильный комитет внес в документ несколько ключевых правок, которые делают его соответствующим нормам ЕС.
13 июля нардепы одобрили законопроект в первом чтении и это решение на самом деле является историческим. Похоже, лед тронулся. Необходимость легализовать в Украине медицинский каннабис отметил и президент Владимир Зеленский отметив, что это позволит украинцам не терпеть боль, стресс и травмы войны.Важно ! По данным Минздрава, в Украине 6 миллионов человек будут нуждаться в лекарстве на основе каннабиса. До полномасштабной войны в таком лекарстве нуждались более 2 миллионов украинцев.
Из-за войны еще около 4 миллионов будут нуждаться в медикаментозном лечении посттравматических стрессовых расстройств с помощью медицинского каннабиса.
Что конкретно предусматривает законопроект №7457:
- врачи будут иметь право выписывать препараты с каннабиноидами, а пациентам по рецепту от врача разрешат покупать и хранить лекарства на основе каннабиса;
- само растение в Украине будет запрещено, а вот тетрагидроканабинол (ТГК) – его главный психоактивный компонент будет иметь "ограниченное обращение";
- люди, которые будут иметь рецепт от врача и документ, подтверждающий диагноз, могут въезжать в Украину/выезжать за границу с такими препаратами, но в небольшом количестве (при выезде позволят пересечь украинскую границу, а дальше все зависит от законов принимающей стороны);
- предприниматели смогут получить разрешение и специальную лицензию на выращивание конопли в Украине для производства лекарств;
- выращивать коноплю в Украине будут под пристальным наблюдением полиции;
- научные исследования проще будет проводить за границей, а любые эксперименты с растительными каннабиноидами остаются под запретом.
Повторное рассмотрение внесло несколько правок. Они не меняют сути положений, но уточняют ряд нюансов:
- разрешенное содержание ТГК предлагается установить на уровне не выше 0,3% – для промышленных целей, более 0,3% – для медицинской марихуаны;
- предлагают добавить уточнение, что производство наркосодержащих лекарств из каннабиса может осуществляться только для медицинских целей;
- чтобы наладить выращивание внутри страны, могут ввести нулевую квоту на импорт сырья на пять лет, но только для производства лекарств. То есть, на научную деятельность это не распространяется.
JPS-навигация каждого куста: как будет осуществляться контроль за обращением
Народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий объясняет, что в первую очередь будет четко определена разница между техническими коноплями и коноплями, которые используются для производства медицинских лекарственных средств.
В законе четко регламентируется содержание тетрагидроканнабинола, являющегося веществом для производства медицинского каннабиса. Мы разрешаем такую норму, которую разрешают в странах Европы, кроме Швейцарии — это содержание до 0,3%. Сегодня в Украине разрешена норма, принятая еще в советское время — 0,08%, то есть ничего не разрешено и это дает возможность процветать разнообразным коррупционным схемам, крышеванию и черному рынку,
– отметил Радуцкий.
По его словам, медицинская конопля, имеющая содержание более 0,3%, может выращиваться только на закрытых почвах, с видеонаблюдением, специализированной лицензированной охраной.
"Будет JPS-навигация каждого куста, который будет отправляться на переработку от аграриев и каждый препарат, который будет произведен из этого сырья, будет иметь QR-код, так называемую 2D кодировку", — подчеркнул Радуцкий.
Это позволит любому гражданину, не говоря уже о Нацполиции, СБУ и других проверяющих органах, получить всю информацию: откуда взялось это сырье, кто ответственен за его выращивание, как оно попало к производителю. Пациент сможет четко понимать, кто отвечает за качество этого препарата, наведя смартфон на QR-код.
Важно ! Все, что до 0,3% – будут контролировать медицинские лаборатории, все выше 0,3% – специализированные лицензированные лаборатории МВД. К контролю будут подключены еще и международные организации.
Не для развлечений, а для обезболивания: можно ли будет купить каннабис в аптеке
Предполагают, что препараты медицинского каннабиса будут отпускать в любых аптеках, но только при наличии электронного рецепта. По бумажному рецепту эти препараты получить будет невозможно. Ведь электронный рецепт – это возможность регулирования отпуска проверяющими органами.
В частности, Национальная служба здоровья Украины сможет четко понимать, какой врач выписал такой препарат и действительно ли такой препарат нужен именно этому пациенту.
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"Варварская методика": украинцы нуждаются в каннабисе
Важно понимать, что когда мы говорим о легализации медицинского каннабиса, речь идет не о разрешении на курение травы или возможность свободно купить ее в аптеке, если у вас плохое настроение. Лекарство на основе каннабиса назначается только тогда, когда другие методы лечения не подходят или не помогают.
Это широкий термин, который применяют для лекарств на основе конопли, используемых для облегчения симптомов.
Медицинский каннабис используют в разных формах: это могут быть ингаляции, капсулы, спреи, масла, экстракты или "чай" — в зависимости от медицинской потребности.
В частности, препараты на основе медицинского каннабиса являются действенными обезболивающими средствами при паллиативной помощи. Его использование поможет уменьшить потребление опиатов. Он помогает онкобольным пациентам, имеющим частую тошноту, отсутствие аппетита и страдающим бессонницей и нестерпимой болью.
В Украине есть немного варварская методика, когда боли таким больным снимаются опиумными препаратами, наркотиками по типу морфина, которые очень тяжелы для человека и еще больше сокращают их жизнь, которой и так немного осталось. Каннабис – это альтернатива тому,
– подчеркнул председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
Легализация каннабиса в Украине может помочь миллионам больных украинцев, где другие лекарства бессильны. К примеру, некоторые формы эпилепсии не поддаются лечению другими известными препаратами. В таких случаях говорят о фармрезистентной эпилепсии. Использование медицинского каннабиса облегчает течение приступов и значительно уменьшает их частоту.
Кроме того, медицинский каннабис может помочь людям, которые прошли войну, плен или стали жертвой домашнего насилия и страдают посттравматическим расстройством. При ПТСР люди ищут, как успокоиться, снизить тревожность, преодолеть панические атаки – иначе говоря "забыться".
Часто они решают выпивать или принимать другие психотропные вещества, но это повышает тревожность, увеличивает риск депрессии и способствует потере социальных связей. Вместо этого медицинский каннабис оказывает анксиолитическое действие – успокаивает. При этом не влияет на поведение и не разрушает состояние здоровья печени и мозга так, как это делает алкоголь.Справочно! Эффективность медицинского каннабиса при ПТСР доказана. Исследование канадского Университета Британской Колумбии, проводившегося в 2019 году, показало, что употребление каннабиса снижает риск возникновения депрессии и суицидальных мыслей у людей с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) в 4-7 раз.
Возможности для бизнеса от легализации каннабиса
Дело в том, что фармкомпании смогут производить новые препараты, а аграрии получат доступ к новой нише выращивания медицинской, а не только промышленной конопли.Обратите внимание! По данным Forbes, по состоянию на лето 2022 года в Украине действовали около 30 компаний, специализировавшихся на промышленной конопле. Общий объем посевов составлял около 4000 гектаров земли.
Легализация медицинского каннабиса в Украине открывает международным компаниям новый рынок сбыта. Также эти компании смогут сделать так называемый "канабисный хаб" – производить в Украине лекарства и экспортировать в Европу.
В то же время, специалисты объясняют, что есть ряд вызовов. Так, наиболее подходящий регион для выращивания конопли – это юг Украины, который оккупирован россиянами и сильно пострадал от последствий подрыва Каховской ГЭС.
Следующий вызов – инвестиции, заниматься медицинской коноплей не только дорого, но и долго. Это миф, мол, как только разрешат выращивать, все, кто занимался этим нелегально, смогут торговать. Помимо инвестиций, нужно получить специальный сертификат качества, без него торговля на экспорт точно будет запрещена.