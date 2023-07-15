Не для развлечений, а для обезболивания: почему украинцам так нужен медицинский каннабис во время войны

В Украине готовятся узаконить использование медицинского каннабиса. Речь идет о создании лекарств на основе каннабиноидов и выдаче рецептов на эти препараты. Легализация каннабиса позволит миллионам украинцев облегчить боль при онкологических и других тяжелых заболеваниях. Каннабис эффективен также при посттравматических стрессовых расстройствах, которые являются следствием войны.

Казалось бы, вопросов, почему легализация марихуаны в стране, где 8 лет идет война, быть не должно, но дискуссии по этому поводу – не стихают. 24 Канал объясняет, почему медицинский каннабис стал буквально "жевательной резинкой", которую не могут прожевать ни депутаты, ни общество. И что будет, если марихуану все-таки декриминализируют: как закон будет регулировать процесс и, в конце концов, как на этом может заработать бизнес.

К теме Медицинский каннабис: самые распространенные мифы и как он может улучшить жизнь украинцев

Лед тронулся: в Раде пришли к согласию по легализации конопли

Зарегистрировали законопроект №7457 в Верховной Раде еще год назад – в июне 2022-го. Он предполагает не полный легалайз, но дает разрешение на использование растения только в медицинских и научных целях. В феврале уже в этом году профильный комитет внес в документ несколько ключевых правок, которые делают его соответствующим нормам ЕС.

13 июля нардепы одобрили законопроект в первом чтении и это решение на самом деле является историческим. Похоже, лед тронулся. Необходимость легализовать в Украине медицинский каннабис отметил и президент Владимир Зеленский отметив, что это позволит украинцам не терпеть боль, стресс и травмы войны.

! По данным Минздрава , в Украине 6 миллионов человек будут нуждаться в лекарстве на основе каннабиса. До полномасштабной войны в таком лекарстве нуждались более 2 миллионов украинцев.Из-за войны еще около 4 миллионов будут нуждаться в медикаментозном лечении посттравматических стрессовых расстройств с помощью медицинского каннабиса.

Медицинский каннабис помогает при ПТСР / Фото Unsplash

Что конкретно предусматривает законопроект №7457:

врачи будут иметь право выписывать препараты с каннабиноидами, а пациентам по рецепту от врача разрешат покупать и хранить лекарства на основе каннабиса;

само растение в Украине будет запрещено, а вот тетрагидроканабинол (ТГК) – его главный психоактивный компонент будет иметь "ограниченное обращение";

люди, которые будут иметь рецепт от врача и документ, подтверждающий диагноз, могут въезжать в Украину/выезжать за границу с такими препаратами, но в небольшом количестве (при выезде позволят пересечь украинскую границу, а дальше все зависит от законов принимающей стороны);

предприниматели смогут получить разрешение и специальную лицензию на выращивание конопли в Украине для производства лекарств;

выращивать коноплю в Украине будут под пристальным наблюдением полиции;

научные исследования проще будет проводить за границей, а любые эксперименты с растительными каннабиноидами остаются под запретом.

Повторное рассмотрение внесло несколько правок. Они не меняют сути положений, но уточняют ряд нюансов:

разрешенное содержание ТГК предлагается установить на уровне не выше 0,3% – для промышленных целей, более 0,3% – для медицинской марихуаны;

предлагают добавить уточнение, что производство наркосодержащих лекарств из каннабиса может осуществляться только для медицинских целей;

чтобы наладить выращивание внутри страны, могут ввести нулевую квоту на импорт сырья на пять лет, но только для производства лекарств. То есть, на научную деятельность это не распространяется.

JPS-навигация каждого куста: как будет осуществляться контроль за обращением

Народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий объясняет, что в первую очередь будет четко определена разница между техническими коноплями и коноплями, которые используются для производства медицинских лекарственных средств.

В законе четко регламентируется содержание тетрагидроканнабинола, являющегося веществом для производства медицинского каннабиса. Мы разрешаем такую норму, которую разрешают в странах Европы, кроме Швейцарии — это содержание до 0,3%. Сегодня в Украине разрешена норма, принятая еще в советское время — 0,08%, то есть ничего не разрешено и это дает возможность процветать разнообразным коррупционным схемам, крышеванию и черному рынку,

– отметил Радуцкий.

По его словам, медицинская конопля, имеющая содержание более 0,3%, может выращиваться только на закрытых почвах, с видеонаблюдением, специализированной лицензированной охраной.

"Будет JPS-навигация каждого куста, который будет отправляться на переработку от аграриев и каждый препарат, который будет произведен из этого сырья, будет иметь QR-код, так называемую 2D кодировку", — подчеркнул Радуцкий.

Это позволит любому гражданину, не говоря уже о Нацполиции, СБУ и других проверяющих органах, получить всю информацию: откуда взялось это сырье, кто ответственен за его выращивание, как оно попало к производителю. Пациент сможет четко понимать, кто отвечает за качество этого препарата, наведя смартфон на QR-код.

Важно ! Все, что до 0,3% – будут контролировать медицинские лаборатории, все выше 0,3% – специализированные лицензированные лаборатории МВД. К контролю будут подключены еще и международные организации.

Не для развлечений, а для обезболивания: можно ли будет купить каннабис в аптеке

Предполагают, что препараты медицинского каннабиса будут отпускать в любых аптеках, но только при наличии электронного рецепта. По бумажному рецепту эти препараты получить будет невозможно. Ведь электронный рецепт – это возможность регулирования отпуска проверяющими органами.

В частности, Национальная служба здоровья Украины сможет четко понимать, какой врач выписал такой препарат и действительно ли такой препарат нужен именно этому пациенту.

К теме Какие состояния будут лечить медицинским каннабисом: объяснение главного санитарного врача

"Варварская методика": украинцы нуждаются в каннабисе

Важно понимать, что когда мы говорим о легализации медицинского каннабиса, речь идет не о разрешении на курение травы или возможность свободно купить ее в аптеке, если у вас плохое настроение. Лекарство на основе каннабиса назначается только тогда, когда другие методы лечения не подходят или не помогают.

Медицинский каннабис – что это такое Это широкий термин, который применяют для лекарств на основе конопли, используемых для облегчения симптомов. Медицинский каннабис используют в разных формах: это могут быть ингаляции, капсулы, спреи, масла, экстракты или "чай" — в зависимости от медицинской потребности.

В частности, препараты на основе медицинского каннабиса являются действенными обезболивающими средствами при паллиативной помощи. Его использование поможет уменьшить потребление опиатов. Он помогает онкобольным пациентам, имеющим частую тошноту, отсутствие аппетита и страдающим бессонницей и нестерпимой болью.

В Украине есть немного варварская методика, когда боли таким больным снимаются опиумными препаратами, наркотиками по типу морфина, которые очень тяжелы для человека и еще больше сокращают их жизнь, которой и так немного осталось. Каннабис – это альтернатива тому,

– подчеркнул председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Легализация каннабиса в Украине может помочь миллионам больных украинцев, где другие лекарства бессильны. К примеру, некоторые формы эпилепсии не поддаются лечению другими известными препаратами. В таких случаях говорят о фармрезистентной эпилепсии. Использование медицинского каннабиса облегчает течение приступов и значительно уменьшает их частоту.

Медицинский каннабис безопасное и эффективное средство обезболивания / Фото The Village

Кроме того, медицинский каннабис может помочь людям, которые прошли войну, плен или стали жертвой домашнего насилия и страдают посттравматическим расстройством. При ПТСР люди ищут, как успокоиться, снизить тревожность, преодолеть панические атаки – иначе говоря "забыться".

Часто они решают выпивать или принимать другие психотропные вещества, но это повышает тревожность, увеличивает риск депрессии и способствует потере социальных связей. Вместо этого медицинский каннабис оказывает анксиолитическое действие – успокаивает. При этом не влияет на поведение и не разрушает состояние здоровья печени и мозга так, как это делает алкоголь.

Возможности для бизнеса от легализации каннабиса

Исследование канадского Университета Британской Колумбии, проводившегося в 2019 году, показало, что употребление каннабиса снижает риск возникновения депрессии и суицидальных мыслей у людей с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) в 4-7 раз.

Дело в том, что фармкомпании смогут производить новые препараты, а аграрии получат доступ к новой нише выращивания медицинской, а не только промышленной конопли.

По данным Forbes , по состоянию на лето 2022 года в Украине действовали около 30 компаний, специализировавшихся на промышленной конопле. Общий объем посевов составлял около 4000 гектаров земли.

Легализация медицинского каннабиса в Украине открывает международным компаниям новый рынок сбыта. Также эти компании смогут сделать так называемый "канабисный хаб" – производить в Украине лекарства и экспортировать в Европу.

В то же время, специалисты объясняют, что есть ряд вызовов. Так, наиболее подходящий регион для выращивания конопли – это юг Украины, который оккупирован россиянами и сильно пострадал от последствий подрыва Каховской ГЭС.

Следующий вызов – инвестиции, заниматься медицинской коноплей не только дорого, но и долго. Это миф, мол, как только разрешат выращивать, все, кто занимался этим нелегально, смогут торговать. Помимо инвестиций, нужно получить специальный сертификат качества, без него торговля на экспорт точно будет запрещена.