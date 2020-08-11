На Львовщине уже начали открывать больницы второй волны – количество больных в регионе может сравниться с количеством тех, кто оказывает им помощь. Речь идет о Жидачевской центральной районной больнице, которую откроют дополнительно завтра.

Согласование привлечения больницы поступило от Министерства здравоохранения. Заведение сможет принять около пятидесяти больных COVID-19. Об этом сообщили во время брифинга относительно актуальной информации по заболеваемости коронавирусом в области, пишет 24 канал.

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Жидачевская центральная районная больница – это очередное учреждение, которое будет принимать больных COVID-19. Главный врач очень умело и быстро подготовила отделения, точки кислорода отработала. Почти готовое отделение сможет принять до 50 больных,

– отметил заместитель главы Львовской ОГА Иван Собко.

Он добавил, что суть не в том, сколько больниц могут еще открыть, суть в том, главное, чтобы лечение было качественным и заверил, что в инфекционной больнице и центре легочного здоровья работают люди, которые на 100% умеют оказать помощь при пневмонии, особенно "ковидной".

Самое страшное не сравнится ли число тех, кто может оказать помощь с числом тех, кто в ней нуждается,

– отметил Собко, рассказывая о нехватке кадров в Украине.

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Так, врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко отметила, что количество людей, которые потенциально могут заболеть, является чрезвычайно большим.

По ее словам, 80% людей жалуются, что не чувствуют запаха, такое впечатление как будто нос не дышит, насморка нет, но нос не хочет дышать. Есть ощущение комка в горле, кто-то постоянно хочет пить, кто-то ощущает общую слабость. При таких симптомах человек может активно выделять вирус и требует обследования.

Какова заболеваемость на Львовщине сейчас

По состоянию на 11 августа Львовская область лидирует по количеству случаев заражения SARS-CoV-2 – заболели 11 142 человека.

За минувшие сутки зафиксировали 161 новый случай.

2 949 пациентов выздоровели, но 309 больных умерли – это самый высокий показатель летальности вследствие COVID-19 в Украине.