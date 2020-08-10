Во Львовской области начали разворачивать больницы второй волны. Несколько дней подряд на Львовщине подтверждают наибольшее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на утреннем брифинге 10 августа, пишет 24 канал.

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У нас же во Львовской области... тоже она перешла порог относительно 50% заполненности коек больниц первой волны. Конечно, мы начали разворачивать больницы второй волны,

– заявил министр здравоохранения.

По состоянию на 10 августа во Львове и на Львовщине подтвердили 10 981 случай инфицирования коронавирусом. 305 из них, к сожалению, закончились летально. 2 936 человек выздоровели.

"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 635 ПЦР-тестов, из которых 130 – положительные результаты. Среди них – 79 жителей Львова", – отметили в пресс-службе ЛГС.