Во Львове летучая мышь покусала подростка, пока он спал

Инцидент произошел во сне – парень почувствовал как "что-то" лазит по его шее, и пытался это забрать рукой и почувствовал укус за палец. Этим "что-то" оказалась летучая мышь.

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Ночью подростка срочно госпитализировали в больницу, поскольку летучие мыши переносят немало инфекций.

Человека укусила летучая мышь – услышали мы причину очередного вызова и помчались по ночному Львову по указанному адресу,

– рассказывает врач Назарий Глова.

По его словам, ребенок был стабильным, однако, учитывая, что летучие мыши переносят различные заболевания, подростка госпитализировали в больницу святого Николая.

Он добавил, что парню некоторое время нужно находиться под наблюдением медиков, возможно даже принять определенную вакцинацию.