Действительно ли существуют лучшие часы для сна

Имеет значение общее время, выделяемое человеком на сон, а не конкретное время. Взрослому нужно 7 – 9 часов сна в день. Но нет разницы, в которой он ляжет спать.

Не важно, когда спать

У каждого есть свой индивидуальный суточный ритм и нет единого расписания, которое подходит всем. Потребности во сне изменяются в зависимости от возраста и зависят от образа жизни и здоровья.

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Чтобы определить, сколько нужно сна, нужно изучить, какие факторы влияют на качество и количество сна, например график работы или стресс. Важно на сумму получить необходимое количество часов. Так если человеку нужно проснуться ровно в 7 утра, нужно отсчитать 8 часов назад и лечь спать в 11 вечера.

Сколько нужно спать

Есть рекомендации Национального фонда сна США для всех возрастов, сколько часов нужно спать ежедневно:

11 – 14 часов – дошкольники от 3 до 5 лет.

10 – 13 часов – дети школьного возраста 6 – 13 лет.

9 – 11 часов – подростки 14 – 17 лет.

8 – 10 часов – юноши и взрослые в возрасте от 18 до 25 лет.

7 – 9 часов – взрослые 26 – 64 лет.

7 – 8 часов – после 65 лет.

Чтобы определить комфортное время для сна, можно поэкспериментировать. Ложиться раньше или позже и также вставать, пока не поймете, в какой комбинации лучше всего чувствуете себя и при этом успеваете на работу. После подбора оптимального времени сна нужно сохранить такой режим в будни и выходные. Это облегчит засыпание, улучшит самочувствие и повысит работоспособность.