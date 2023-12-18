Чи справді існують найкращі години для сну

Має значення загальний час, який людина виділяє на сон, а не конкретний час. Дорослому потрібно 7 – 9 годин сну на день. Але немає різниці, о котрій він ляже спати.

Не важливо, коли спати

Кожен має свій індивідуальний добовий ритм і не має єдиного розкладу, який підходить усім. Потреби уві сні змінюються залежно від віку та залежать від способу життя та здоров'я.

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Щоб визначити, скільки потрібно сну, потрібно вивчити, які фактори впливають на якість та кількість сну, наприклад графік роботи або стрес. Важливо у сумі отримати необхідну кількість годин. Так якщо людині потрібно прокинутися рівно о 7 ранку, треба відрахувати 8 годин тому і лягти спати об 11 вечора.

Скільки треба спати

Є рекомендації Національного фонду сну США для різного віку, скільки годин потрібно спати щодня:

11 – 14 годин – дошкільнята від 3 до 5 років.

10 – 13 годин – діти шкільного віку 6 – 13 років.

9 – 11 годин – підлітки 14 – 17 років.

8 – 10 годин – юнаки та дорослі віком від 18 до 25 років.

7 – 9 годин – дорослі 26 – 64 років.

7 – 8 годин – після 65 років.

Щоб визначити комфортний час для сну, можна поекспериментувати. Лягати раніше чи пізніше і також вставати, поки не зрозумієте, в якій комбінації найкраще почуваєтеся і при цьому встигаєте на роботу. Після підбору оптимального часу сну, треба зберегти такий режим у будні та вихідні. Це полегшить засинання, покращить самопочуття та підвищить працездатність.