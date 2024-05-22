77 сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

27 мая 2024 года начнется 77 сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения. Согласно предварительной повестке дня, в течение сессии запланировано обзор многих блоков.

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Какие вопросы будет рассматривать ВОЗ:

обеспечение полного охвата услугами здравоохранения дополнительно для 1 млрд человек;

обеспечение более эффективной защиты при чрезвычайных ситуациях дополнительно для 1 млрд человек;

обеспечение повышения уровня здоровья и благосостояния дополнительно для 1 млрд человек;

повышение эффективности и результативности ВОЗ и качества поддержки, которую она предоставляет странам.

В рамках второго блока будет действовать Межправительственный переговорный орган для подготовки и согласования проекта конвенции, соглашения или иного международного инструмента ВОЗ по предотвращению пандемий, обеспечению готовности и принятия мер реагирования. Но это никоим образом не говорит о том, что скоро человечество ждет новая пандемия.

Предотвращение пандемий

Орган создали в декабре 2021 года на второй специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Как объясняют в ВОЗ, это было обусловлено необходимостью обеспечить лучшую подготовку и защиту общин, правительств и всех секторов общества – внутри страны и во всем мире – для предотвращения будущих пандемий. С тех пор идет работа над текстом соглашения. Окончательные результаты должны быть представлены на 77 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Кроме того, подписание подобного соглашения не заставляет страну придерживаться всех прописанных в нем норм и правил, они не являются юридически обязательными. Это международное соглашение, государства при его реализации учитывают национальные законы и правила.

При чем здесь Украина

По украинскому "закону об эксперименте", вероятно речь идет о Закон Украины 2362-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно полномочий в области охраны окружающей природной среды", принят в 2018 году. Вокруг этого закона уже были манипуляции со стороны конспирологов и антивакцинаторов. На самом деле этим законом регулируется передача полномочий в сфере охраны окружающей среды органам местной власти.

Слово "эксперимент" в законе касается организации работы Кабинета Министров. В истории Закона видим, что он вызвал принятие двух постановлений Кабинета Министров: "О реализации экспериментального проекта по повышению эффективности организации процессов планирования деятельности Кабинета Министров Украины" (2021) и "О реализации экспериментального проекта по обеспечению непрерывного предоставления квалифицированных электронных доверительных услуг в случае замены поставщика таких услуг" (2020).

В первом постановлении говорится о применении новой системы для планирования и оценки действий правительства – "Единой информационной системы планирования и мониторинга деятельности Кабинета Министров Украины". А во втором постановлении Кабмин передал государственному предприятию "Дія" статус квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг вместо ГП "НАИС". Слово "эксперимент" касается только оптимизации работы правительства и изменения в электронных реестрах, а не воплощения "планов" по пандемии COVID-19.