10 лекарств, которые нельзя сочетать с кофе: некоторые из них мы принимаем часто
Источник:health
В кофе много кофеина и это может влиять на процесс расщепления и усвоения лекарств. Поэтому, если начинаете прием лекарств, убедитесь, что они сочетаются с этим напитком.
Чтобы узнать о 10 случаях, когда не стоит сочетать лекарства с кофе, читайте далее в нашем материале. И конечно, не забудьте проконсультироваться со своим врачом.
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- Лекарства для щитовидной железы
При гипотиреозе пациентам назначают препараты для щитовидной железы. Если вы среди них – знайте, что употребление кофе одновременно с этими лекарствами может уменьшить их концентрацию, в результате чего эффективность препарата снижается вдвое.
- Препараты против простуды и аллергии
Кофе является стимулятором нервной системы и может вызвать бессонницу, если его потреблять вместе с лекарствами против аллергии или простуды. В частности, напиток не стоит сочетать с псевдоэфедрином.
- Лекарства против диабета
Пациентам с диабетом, которые принимают соответствующие препараты, кофе не следует пить прежде всего из-за скачка уровня сахара в крови.
- Препараты против Альцгеймера
Кофеин может влиять на эффективность донепезила, ривастигмина и галантаминапротив болезни Альцгеймера. Дело в том, что кофеин затрудняет поступление активных веществ в мозг и ухудшает их защитный эффект.
- Лекарства против астмы
Опять же из-за высокого содержания кофеина кофе может вызвать головную боль и увеличить риск побочных эффектов от бронхолитиков, которые часто принимают пациенты, страдающие астмой.
- Препараты против остеопороза
Речь о препаратах ризедронат или ибандронат, их эффективность может уменьшиться в случае, если вы любите кофе. Врачи рекомендуют принимать препараты перед приемом пищи или напитков с высоким содержанием кофеина.
- При гипертонии
Потребление кофе вместе с препаратами против высокого артериального давления (например, фелодипин) также может уменьшить их эффективность.
- Антидепрессанты
В случае приема антидепрессантов, люди также должны быть осторожны с потреблением кофе. Речь о таких препаратах: флувоксамин, амитриптилин, эсциталопрам и имипрамин. Они могут по-разному метаболизироваться, если пить их одновременно с кофе.
А некоторые из них, в частности флувоксамин, способны вызвать побочный эффект, например учащенное сердцебиение и бессонницу.
- Антипсихотические препараты
Здесь принцим такой же, как с антидепрессантами. Эти препараты лечат шизофрению и другие психические расстройства. Фенотиазин, клозапин, галоперидол и оланзапин – не следует сочетать с кофе, чтобы не спровоцировать нервный срыв или другие проблемы психического здоровья.
- Мелатонин
Кофе подавляет действие мелатонина, поэтому заснуть вряд ли удастся. Поэтому логично, что если принимать мелатонин и пить кофе, надеяться на эффект снотворного – бесполезно.