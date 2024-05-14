10 ліків, які не можна поєднувати з кавою: деякі з них ми приймаємо часто
Джерело:health
У каві багато кофеїну і це може впливати на процес розщеплення та засвоєння ліків. Відтак, якщо починаєте прийом ліків, переконайтесь, що вони поєднуються з цим напоєм.
Щоб дізнатись про 10 випадків, коли не варто поєднувати ліки з кавою, читайте далі у нашому матеріалі. І звісно, не забудьте проконсультуватись зі своїм лікарем.
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- Ліки для щитоподібної залози
При гіпотиреозі пацієнтам призначають препарати для щитоподібної залози. Якщо ви серед них – знайте, що вживання кави одночасно з цими ліками може зменшити їхню концентрацію, внаслідок чого ефективність препарату знижується вдвічі.
- Препарати проти застуди та алергії
Кава є стимулятором нервової системи і може спричинити безсоння, якщо її споживати разом із ліками проти алергії або застуди. Зокрема, напій не варто поєднувати з псевдоефедрином.
- Ліки проти діабету
Пацієнтам з діабетом, які приймають відповідні препарати, каву не слід пити передусім через стрибок рівня цукру в крові.
- Препарати проти Альцгеймера
Кофеїн може впливати на ефективність донепезилу, ривастигміну і галантаміну проти хвороби Альцгеймера. Річ у тім, що кофеїн ускладнює надходження активних речовин у мозок і погіршує їхній захисний ефект.
- Ліки проти астми
Знову ж таки через високий вміст кофеїну кава може викликати головний біль та збільшити ризик побічних ефектів від бронхолітиків, які часто приймають пацієнти, що траждають на астму.
- Препарати проти остеопорозу
Мова про препарати ризедронат або ібандронат, їх ефективність може зменшитись у випадку, якщо ви полюбляєте каву. Лікарі рекомендують приймати препарати перед прийомом їжі або напоїв з високим вмістом кофеїну.
- При гіпертонії
Споживання кави разом з препаратами проти високого артеріального тиску (наприклад, фелодипін) також може зменшити їхню ефективність.
- Антидепресанти
У випадку прийому антидепресантів, люди також мають бути обережні зі споживанням кави. Мова про такі препарати: флувоксамін, амітриптилін, есциталопрам та іміпрамін. Вони можуть по-різному метаболізуватися, якщо пити їх одночасно з кавою.
А деякі з них, зокрема флувоксамін, здатні викликати побічний ефект, як-от прискорене серцебиття та безсоння.
- Антипсихотичні препарати
Тут принцим такий же, як із антидепресантами. Ці препарати лікують шизофренію та інші психічні розлади. Фенотіазин, клозапін, галоперидол і оланзапін – не слід поєднувати з кавою, аби не спровокувати нервовий зрив чи інші проблеми психічного здоров'я.
- Мелатонін
Кава пригнічує дію мелатоніну, тому заснути навряд чи вдасться. Тому логічно, що якщо приймати мелатонін і пити каву, сподіватись на ефект снодійного – марно.