Результаты представила команда ученых Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
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Что известно о лечении
Подход заключается в имплантации в мозг тонких электродов для электрической стимуляции определенных областей, которые контролируют движение.
Сейчас эта стимуляция необходима на постоянной основе, независимо от того, чем занимается пациент и насколько выражены симптомы болезни.
Впрочем, проблема в том, что методика может вызвать или недостаточную стимуляцию, что приводит к рецидиву и симптоматика снова проявляется, или чрезмерную стимуляцию, что приводит к беспорядочным движениям.
Ученые усовершенствовали методику
Команда ученых заявила, что им удалось сделать большой шаг на пути совершенствования методики: теперь уровень стимуляции автоматически регулируется в соответствии с потребностями пациента на основе сигналов в мозге в реальном времени.
Адаптивная глубокая стимуляция мозга станет высокоэффективной альтернативой стандартной глубокой стимуляции мозга при болезни Паркинсона и потенциально других неврологических и психиатрических заболеваниях,
– отметили исследователи.
Поэтому главное преимущество исследования, что вдолось создать более стабильный и персонализированный контроль симптомов, что потенциально значительно улучшит результат лечения пациентов.